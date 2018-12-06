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İlker Kaleli ile ayrılan Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, katıldığı galadaki derin dekolteli elbisesiyle ve yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İlker Kaleli ile ayrılan Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile ilişkisini sonlandıran Burçin Terzioğlu, Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un prömiyerinde cesur dekoltesi ve yeni imajıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

"İMAJ DEĞİŞTİRDİ"
Prömiyerden fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Terzioğlu'na, 'Ayrılık sonrası imaj değiştirdi' yorumları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile ilişkisini sonlandıran Burçin Terzioğlu ise cesur dekoltesi ve yeni imajıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

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Prömiyerden fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Terzioğlu'na, 'Ayrılık sonrası imaj değiştirdi' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli

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