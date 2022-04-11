İlknur Soydaş'tan Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum"

1994'te katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan ve Serdar Ortaç'ın Karabiberim klinde rol alan İlknur Soydaş, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan İlknur Soydaş, Habertürk'e verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında açıklamalarda bulunan İlknur Soydaş, şunları söyledi:

"O benim miladım. Serdar'ı rahatsızlandıktan sonra görünce çok üzüldüm. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın sakın ama Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum."

