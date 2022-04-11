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İlknur Soydaş'tan Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum"

11.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra Serdar Ortaç hakkında konuşan İlknur Soydaş bir itirafta bulundu.

İlknur Soydaş'tan Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum"

1994'te katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan ve Serdar Ortaç'ın Karabiberim klinde rol alan İlknur Soydaş, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan İlknur Soydaş, Habertürk'e verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında açıklamalarda bulunan İlknur Soydaş, şunları söyledi:

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"O benim miladım. Serdar'ı rahatsızlandıktan sonra görünce çok üzüldüm. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın sakın ama Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum."

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