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İlköğretim ve Ortaöğretim için gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı tamamlandı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki toplam 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınavın, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

İlköğretim ve Ortaöğretim için gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı tamamlandı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) başarıyla tamamlandığını açıkladı. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, sınavın 5, 6, 7, 8. sınıflar, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde toplam 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda düzenlendi. Bakanlık, sınavın hiçbir aksaklık yaşanmadan tamamlandığını vurguladı.

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MEB AÇIKLAMA YAPTI

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı', 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.

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SINAV SONUÇLARI, 30 MAYIS GÜNÜ BELLİ OLACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınav sonuçlarının 30 Mayıs 2025 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edileceği bildirildi.

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MEB, bu yıl 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin katıldığı sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, öğrencilerin sonuçlarını bu tarihte çevrimiçi olarak öğrenebileceğini ifade etti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı
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