İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş

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İlyas Salman; ‘Banker Bilo’, Çiçek Abbas’, Kibar Feyzo’, ‘Çöpçüler Kralı’ gibi filmlerde kamera karşısına geçtiği Şener Şen için “Keşke yine birlikte oynasak. Ama Şener buna yanaşmıyor. Görüşemiyoruz bile” dedi.