MAGAZİN

İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) düzenlediği ödül töreni önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan Sinema Yazarları Derneği’nin ödül törenine İlyas Salman'ın açıklamaları damga vurdu!

İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş

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Aile Arasında’daki performansı ile ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Ayta Sözeri gözyaşlarına hakim olamadı

Aile Arasında’daki performansı ile ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Ayta Sözeri gözyaşlarına hakim olamadı
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Geceye İlyas Salman ’ın açıklamaları damga vurdu.

Geceye İlyas Salman ’ın açıklamaları damga vurdu.
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İlyas Salman; ‘Banker Bilo’, Çiçek Abbas’, Kibar Feyzo’, ‘Çöpçüler Kralı’ gibi filmlerde kamera karşısına geçtiği Şener Şen için “Keşke yine birlikte oynasak. Ama Şener buna yanaşmıyor. Görüşemiyoruz bile” dedi.
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Ardından Şahan Gökbakar’a taş attı. “Gaz çıkarmakla komedyen olunmaz.

Ardından Şahan Gökbakar’a taş attı. “Gaz çıkarmakla komedyen olunmaz.
Cem Yılmaz’ın da eksikleri var. Ama Şahan önce şahin olsun, sonra Cem’e rakip” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
ilyas salman Şahan Gökbakar

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