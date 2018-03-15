Dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan Sinema Yazarları Derneği’nin ödül törenine İlyas Salman'ın açıklamaları damga vurdu!
İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş
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Aile Arasında’daki performansı ile ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Ayta Sözeri gözyaşlarına hakim olamadı
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Geceye İlyas Salman ’ın açıklamaları damga vurdu.
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İlyas Salman; ‘Banker Bilo’, Çiçek Abbas’, Kibar Feyzo’, ‘Çöpçüler Kralı’ gibi filmlerde kamera karşısına geçtiği Şener Şen için “Keşke yine birlikte oynasak. Ama Şener buna yanaşmıyor. Görüşemiyoruz bile” dedi.
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Ardından Şahan Gökbakar’a taş attı. “Gaz çıkarmakla komedyen olunmaz.
Cem Yılmaz’ın da eksikleri var. Ama Şahan önce şahin olsun, sonra Cem’e rakip” diye konuştu.
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