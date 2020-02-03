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İmamoğlu kavgası! Ahmet Hakan ve Gökhan Özoğuz arasında yalaka gerilimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kayak tatiline destek vermesiyle başlayan tartışmada Ahmet Hakan'ın konser iması yeni polemiğin fitilini ateşledi.

İmamoğlu kavgası! Ahmet Hakan ve Gökhan Özoğuz arasında yalaka gerilimi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesi çok tartışılmıştı. Bu tartışmaların ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz İmamoğlu'na destek veren bir paylaşım yapmıştı.

İmamoğlu’nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "‘Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak’ diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: Ayrıca 3 gün Elazığ’daydı" demişti.

AHMET HAKAN KÖŞESİNDE YAZDI

Özoğuz'un bu sözleri Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti. Hakan'ın köşesine taşıdığı konu hakkında Özoğuz da sosyal medya hesabından "Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu?" diye karşılık verdi.

Özoğuz'un bu sözlerine Hakan, bugünkü yazısında yanıt verdi. Çifte standartlara dikkat çekmek istediğini söyleyen Hakan, "Benim itirazım şuna: Tayyip Erdoğan’a koşulsuz övgüyle yaklaşanlara ağız dolusu 'yalaka' denirken... Ekrem İmamoğlu’na koşulsuz övgüyle yaklaşanlardan bu sıfat esirgeniyor" dedi.

'ATHENA GÖKHAN'A YALAKA DENMİYOR'

Hakan, yazısında ayrıca "Hükümet övgüsü yapan bir sanatçıya anında 'yalaka' denirken... İmamoğlu’nun herkes tarafından görülüp kabul edilen hatasına bile sahip çıkan Athena Gökhan’a 'yalaka' denmiyor" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın eleştirileri bununla da sınırlı değildi. Özoğuz'un Büyükşehir'in 29 ekim konserine çıkmasına gönderme yapan yazar, "Ekrem İmamoğlu’nun elindeki erk de bazılarının iştahını kabartacak nitelikte... Konser verdiriyor, önemli makamlara atamalar yapıyor, müthiş bir bütçeyi yönetiyor. Övgüler öyle çok da boşa gitmez yani" diye yazdı.

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Gökhan Özoğuz bu yazıya ise şöyle yanıt verdi: "Sn Ahmet Bey; 1'i 3 yapan biri olmadığını, aslında siz de gayet iyi bilirsiniz. Haberde karıştırılmış bir sayıya "Yalan" ithamı biraz fazla olmadı mı?
Evet Ekrem bey için söylediklerim; İstanbul ve Türkiye genetiğine uygun ve birleştirici bir karakter olmasındandır! Ülkemizde; kimler neler yapıp ne yalanlar söylerken, tatil paylaşımıyla (resim paylaşılması yanlış olabilir) mi mazbataya çentik atalım. Emin olun ilk yanlışlarında veya masa altı hareketler yaptıklarında sizden önce biz sorgularız. Doğru olalım samimi olalım kafi..."

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Ahmet Hakan ve Gökhan Özoğuz, ahmet hakan, Gökhan Özoğuz, Gökhan Özoğuz imamoğlu,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iki yalakalık yaptın paraları indirdin cebe Gökhan yalanmi seçim arkasından hemen konser yalakanin önde gidenisin
yaw ahmet hakan ilk dönüşün çok iyiydi yerindeydi güzeldi ama ikinci dönüşün hiç iyi olmadı.artık ne prestijin ne saygınlığın kalmadı sana söyliyim.
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