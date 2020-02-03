İmamoğlu kavgası! Ahmet Hakan ve Gökhan Özoğuz arasında yalaka gerilimi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesi çok tartışılmıştı. Bu tartışmaların ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz İmamoğlu'na destek veren bir paylaşım yapmıştı.

İmamoğlu’nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "‘Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak’ diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: Ayrıca 3 gün Elazığ’daydı" demişti.

AHMET HAKAN KÖŞESİNDE YAZDI

Özoğuz'un bu sözleri Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti. Hakan'ın köşesine taşıdığı konu hakkında Özoğuz da sosyal medya hesabından "Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu?" diye karşılık verdi.

Özoğuz'un bu sözlerine Hakan, bugünkü yazısında yanıt verdi. Çifte standartlara dikkat çekmek istediğini söyleyen Hakan, "Benim itirazım şuna: Tayyip Erdoğan’a koşulsuz övgüyle yaklaşanlara ağız dolusu 'yalaka' denirken... Ekrem İmamoğlu’na koşulsuz övgüyle yaklaşanlardan bu sıfat esirgeniyor" dedi.