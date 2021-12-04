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IMDb 2021’in en popüler oyuncularını seçti

04.12.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi, film ve oyuncular hakkında geniş bir arşivi olan IMDb, her sene olduğu gibi sene de yılın en popüler oyuncularını açıkladı. İnternet sitesindeki puanlama ve arama sonuçlarına göre oluşturulan 2021’in en popüler oyuncuları listesinin zirvesinde WandaVision dizisiyle bu sene çok konuşulan Elizabeth Olsen yer alıyor.

IMDb 2021’in en popüler oyuncularını seçti

2021 yılının son ayına girdiğimiz şu günlerde yılın "En'leri" seçilmeye başlandı. IMDb de geçtiğimiz gün 2021 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Elizabeth Olsen yer aldı. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, bu yıl Disney+ isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanan WandaVision isimli dizide yer aldı. Olsen, toplamda dokuz bölümden oluşan dizide Wanda Maximoff karakterini canlandırdı.

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İkinci sırada Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan Bridgerton’da rol alan Regé-Jean Page yer alıyor. IMDb tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında Florence Pugh konumlandı. Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, Knock Knock, Knives Out, No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) ve daha birçok yapımda yer alan Ana de Armas, listenin dördüncü sırasında konumlandı.

Listenin beşinci sırasında 39 yaşındaki başarılı oyuncu Yvonne Strahovski bulunuyor. Strahovski, bu zamana kadar Chuck, The Handmaid's Tale, Dexter ve The Tomorrow War dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı.

İşte 2021'in en popüler oyuncuları...

  • Elizabeth Olsen
  • Regé-Jean Page
  • Florence Pugh
  • Ana de Armas
  • Yvonne Strahovski
  • Anya Taylor-Joy
  • Alexandra Daddario
  • Jodie Comer
  • Ben Barnes
  • Lily James
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