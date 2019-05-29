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IMDb’nin zirvesini değiştiren dizi: Çernobil

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 29.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

ABD’li platform HBO ile İngiliz kanalı Sky’ın ortak yapımı, Breaking Bad ve Game of Thrones’u geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti

IMDb’nin zirvesini değiştiren dizi: Çernobil

Tarihin en büyük nükleer faciasını konu eden Çernobil, IMDb’nin en yüksek puanlı diziler listesinde zirveyi değiştirdi.

72 bini aşkın kişinin oy kullandığı 5 bölümlük mini dizi, 9,7 puan ile ilk sıraya yerleşti.

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Final bölümü 3 Haziran’da yayınlanacak Çernobil, bu puanla Breaking Bad ve Game of Thrones gibi yapımları geride bıraktı.

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1 milyon 204 bini aşkın kişinin oy verdiği Breaking Bad dizisi ise 9,5 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Yaklaşık 1 milyon 530 bin kullanıcının oy verdiği Game of Thronesise 9,4 puan ile listenin 3. sırasında.

Breaking Bad ile birlikte 9,5 puan alan bir diğer yapım olan Planet Earth ise belgesel-mini dizi olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çernobil IMDb

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