IMDb’nin zirvesini değiştiren dizi: Çernobil

Tarihin en büyük nükleer faciasını konu eden Çernobil, IMDb’nin en yüksek puanlı diziler listesinde zirveyi değiştirdi.

72 bini aşkın kişinin oy kullandığı 5 bölümlük mini dizi, 9,7 puan ile ilk sıraya yerleşti.

Final bölümü 3 Haziran’da yayınlanacak Çernobil, bu puanla Breaking Bad ve Game of Thrones gibi yapımları geride bıraktı.

1 milyon 204 bini aşkın kişinin oy verdiği Breaking Bad dizisi ise 9,5 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Yaklaşık 1 milyon 530 bin kullanıcının oy verdiği Game of Thronesise 9,4 puan ile listenin 3. sırasında.

Breaking Bad ile birlikte 9,5 puan alan bir diğer yapım olan Planet Earth ise belgesel-mini dizi olarak değerlendiriliyor.

