IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

Listeyi kenara not etmeyi unutmayın! Hala izlemediğiniz varsa çok zaman geçirmeden hemen izlemeye başlayın... 10. 46 Yok Olan (2016) - IMDb 8,5 Türkiye'nin sayılı genetik profesörleri arasında yer alan Murat GÜNAY (Erdal Beşikçioğlu); tedavisi mümkün olmayan bir hastalık sonucu beş yıldır komada bulunan kız kardeşini Ezo (Ayça Eren) hayatta tutmaya çalışan, kendisini bu hastalığın tedavisine adamış bir profesördür. Zamanla çevresindekileri kaybeden, pek çok kişinin yarı yolda bıraktığı karakterimiz bu zorlu yolda yüzlerce hastaya umut sayılabilecek bir ilaç keşfeder ve bir anda kendisini büyük bir olaylar zincirinin arasında bulur. Gerçeğin peşinde olan ve inancından taviz vermeden bu zamana kadar gelen profesör için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu sır dolu buluş, tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin hayatını değiştirecektir. 9. İşler Güçler (2012) - IMDb 8,5 Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için 'Meslek Hikâyeleri' adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktördür. Amaçları bu programdan para topladıktan sonra gişe rekorları kıracak bir film çekmektir fakat çektikleri program yayınlanmayınca daha iyi bir bölüm çekmek için kolları sıvarlar.

Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Kendisinin artık tanınmadığını düşünmekte ve bu yüzden herkese sitem etmektedir. Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terk etmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır. Sadi, gümrük memurluğunu oyuncu olmak için bırakmış, para dertleri ve ailevi sorunlarla uğraşmaktadır. Figüranlık yaptığı dizisinden başka gelir kaynağı olmayan Sadi için 'Meslek Hikayeleri'nin yayınlanması ve ücretlerini almaları çok önemlidir. Bu sırada programın yapımcısı ve yapım ekibi işleri güçleştirmektedir. 8. Ezel (2009) - IMDb 8,5 Ömer Uçar (İsmail Filiz), bir tamirhanede çırak olarak çalışmakta ve ailesiyle birlikte mütevazi bir hayat sürdürmektedir. Babası Mümtaz Bey (Beyazıt Gülercan) marangoz ve aile şerefine çok dikkat eden, dürüstçe yaşamayı kendine ilke edinmiş bir insandır. Annesi Meliha Hanım (İpek Bilgin) görme özürlü ama sezgileri çok kuvvetli bir kadındır. Ömer etrafındakilere çok çabuk inanan ve güvenen birisidir. Tamirhanedeki abisi saydığı Kerpeten lakaplı Ali (Barış Falay) ve çocukluk arkadaşı Cengiz (Yiğit Özşener) en yakın arkadaşlarıdır. Ve bir de uğruna canını verebileceği, aşık olduğu Eyşan'ı (Cansu Dere) vardır.

1997 yılında Ömer askerden döner. Artık bütün sevdikleriyle birliktedir. Eyşan ile evlenecek, yeni bir hayat kuracaktır. Ama hesap etmediği bir şey vardır. O askerdeyken arkadaşları ve sevdiği kadın için şartlar değişmiştir. Cengiz, bir kumarhanede çalışmakta ve hep zengin olmanın hayallerini kurmaktadır. Eyşan ise bir zamanlar terk ettiği babası ve kız kardeşiyle karşılaşacak, hayatını etkileyecek zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Kız kardeşi Bahar (Sedef Avcı) hastadır ve yüksek maliyetli bir tedaviye gereksinimi vardır. Eyşan'ın babası Serdar (Salih Kalyon) gereken parayı bulacakları bir plan yapmıştır. Bu plana göre bir kumarhane soygunu yapılacaktır ve bu iş için dört kişi gerekmektedir. Birinci kişi (Cengiz) bilgi sızdıracak, ikinci kişi (Kerpeten Ali) cinayet işleyecek kadar gözü kara olacaktır. Üçüncü kişi, tüm suçun atılacağı saf biri olacaktır (Ömer) ve dördüncü kişi bütün bu organizasyonu sağlayacak, gerekirse yalan söyleyebilecektir (Eyşan). Soygun başarıyla gerçekleşir ve plan sorunsuz bir şekilde işler. Ömer soygun ve cinayetten hapse girmiş; Ali, Cengiz ve Eyşan ise zengin olmuştur. Ömer, hapishanede sonuna kadar güvendiği insanlardan yediği bu darbenin acısıyla, kafasını kemiren sorularla uğraşırken birisi ona yardım elini uzatmıştır. Bu kişi Ramiz Karaeski'dir (Tuncel Kurtiz). Ramiz, hayatın şifresini çözmüş biridir. Zenginliği de fakirliği de yaşamıştır. Uzattığı ele cevap alan Ramiz, hapishanede Ömer'e hocalık yapmaya başlamış, gözünün açılmasını sağlamıştır. Aradan sekiz yıl geçer. Hapishanede çıkan isyan sonucu devlet müdahalesi olmuş; çıkan çatışmalarda Ömer, yüzünden bir daha yüzü anlaşılamayacak şekilde yaralanmış ve çatışma sonunda kayıtlara ölü olarak geçmiştir. Fakat kayıtlara ölü olarak geçse de gerçekte sağ olan Ömer yüzü ağır yara aldığı ve intikamını almak istediği için, Ramiz'in de yardımıyla hastahaneye gönderilip yüzünü, sesini ve fiziğini, özetle kendini değiştirtmiştir. Artık o Ömer değildir. Ömer ise hapishane isyanı sonucu hayata veda edip, mezara gömülmüş bir bedenden ibaret kalmıştır.

Ömer kendini değiştirdikten sonra Ezel Bayraktar adını almıştır ve zaman geçtikçe gerektiğinde acımasız olabilen, dünyaya şüphe ile bakan, soğukkanlı, mesafeli ve kıvrak zekalı bir kişiliğe bürünmüştür. Ezel (Kenan İmirzalıoğlu) bu şekilde başlayan yeni hayatına bir süre devam ettikten sonra artık tamamen intikam alabilecek niteliklere de sahip olmuştur. Ezel'i hem ayakta tutan hem görevi olan tek şey artık Ömer'in intikamını soğuk ve acı bir şekilde onlardan almaktır. 7. Kardeş Payı (2014) - IMDb 8,6 Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir'dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda'dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda'nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35'inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir. 6. Çarpışma (2018) - IMDb 8,6 Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...” Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

5. Siyah Beyaz Aşk (2017) - IMDb 8,7 Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir! Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı’nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir. 4. Behzat Ç. (2010) - IMDb 8,7 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış Türk polisiye televizyon dizisi.

Adam Film yapımcılığında ilk bölümü 19 Eylül 2010 Pazar günü Star TV'de yayımlanmıştır. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'dur. Yardımcı oyunculardan bazıları ise İnanç Konukçu, Fatih Artman, Berkan Şal ve Seda Bakan'dır. Güven Kıraç de konuk oyuncu olarak Memduh Başgan rolünde bazı bölümlerde rol almıştır. Dizinin yayınlanan bölümü sosyal video paylaşım siteleri dışında resmi web sayfasında da yayınlanmıştır. Akıllı İşaretler Sembol Sistemi tarafından 1. sezon 7 yaş ve üzeri, 2. ve 3. sezonlar için 13 yaş ve üzeri için uygun görülmüştür. 3. Sezonda yayın saati 23:00'e alınıp süresi kısaltılmıştır. Ayrıca, dizinin Star TV resmi sitesinde sansürsüz izleme imkanı da verilmiştir. sezon tatili sırasında Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm adlı filmini çekmiş ve diziyle entegre gitmiştir. Dizinin 2. sezonunun gecikmesinin nedenlerinden birisidir. 3. sezonun bitmesiyle birlikte 2. sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor, dizinin devamı olmakla birlikte 1 Kasım 2013'te vizyona girmiştir. Dizinin ilk bölümleri ile birlikte, araç sahneleri "Canon 5D Mark III" fotoğraf makinesi ile çekilmiştir. 3. Masum (2017) - IMDb 8,9 Emekli Baş komiser Cevdet eşi Nermin ve oğlu Tarık ile beraber bir kıyı kasabasında yaşamaktadır. Tarık'ın eşi Emel ve abisi Taner bir trafik kazasında ölmüşlerdir. Cevdet'in eski öğrencisi Yusuf Komiser, yakın arkadaşı Taner'in esrarengiz ölümünü aydınlatmak için Baş komiser Selahattin tarafından kasabaya gönderilir. Cevdet ve Nermin'in saklamaları gereken sırların açığa çıkması artık an meselesidir.