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  4. Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

29.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın görevden alınan eski başbakanı Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimini uyardı. Hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün vereceğini söyleyen Han, aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girmekle tehdit etti.

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Görevden alınan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han altı gün içinde seçim ilan edilmezse yeniden protesto eylemlerine başlayacakları konusunda hükümete uyarıda bulundu. "Hükümete seçim ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" diye konuştu.

GÜVEN OYLAMASINI KAYBETMİŞTİ

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı

10 Nisan'da Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen güven oylaması sonucu İmran Han görevden alınmıştı. Şahbaz Şerif ise, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde aldığı 174 oy ile başbakan seçilmişti.

PUTİN'LE BİR ARADA

İmran Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı dönemde başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkeleri rahatsız etmişti. Han ise bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunmuştu.

ABD'Yİ SUÇLADI

Eski Başbakan, geçen ay koltuğunu kaybetmesine neden olan güvensiz oylamasında ABD'nin parmağı olduğu iddia ederek halkın kendisini desteklediğini göstermek için yeni bir seçim yapılmasını istedi. ABD ve Pakistan ordusu ise Han'ın iddialarını yalanladı.


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Pakistan
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