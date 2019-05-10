İnanılır gibi değil ama bu bir kedi!

Tatlılığı ile sizleri etkilemeyi başaracak Kuzey Amerika'nın en sevimli hayvanları arasına giren Halkalı kuyruklu kediyi daha önce hiç gördünüz mü? Görmeyenler için detaylar haberimizde...

Bu utangaç yaratıklar, insanlara karşı çok ihtiyatlı ve yakın kuzenleri rakunlardan daha nadir görülen bir türdür. Çünkü görüyorsunuz, ringtail kedileri olarak bilinirken, aslında kedigillerle hiç alakalı değildir, Procyonidae olarak bilinen rakun ailesine aittir. Halka kuyruğunun bize bir kediyi hatırlatan bazı özellikleri vardır. Örneğin, yalayarak kendini temizler, sonra kulaklarını, yüzünü ve burnunu silmek ve temizlemek için kullanır.

Halka kuyrukları başka isimlerle de bilinir. Midwest’in bazı bölgelerinde madenci kedisi olarak adlandırılırlar, çünkü madencilik kamplarında, madenciler ve onların yiyeceklerini çeken kemirgenleri avlamak için yaygın olarak görülürlerdi.

Bazı insanlar da onlara misk kedisi diyorlar çünkü bir şey veya birileri onları korkuttuğunda ve tehlikede olduklarını hissedince, kendini savunmak için anal bezlerinden en iğrenç kokuyu salgılıyorlar.Ringtail'in bu özelliği çok şirin değil kabul ediyoruz.