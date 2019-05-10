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İnanılır gibi değil ama bu bir kedi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Kuzey Amerika'daki muhtemelen en sevimli hayvan olan halkalı kuyruklu kedi ile tanışmaya ne dersiniz?

İnanılır gibi değil ama bu bir kedi!

Tatlılığı ile sizleri etkilemeyi başaracak Kuzey Amerika'nın en sevimli hayvanları arasına giren Halkalı kuyruklu kediyi daha önce hiç gördünüz mü? Görmeyenler için detaylar haberimizde...

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Bu utangaç yaratıklar, insanlara karşı çok ihtiyatlı ve yakın kuzenleri rakunlardan daha nadir görülen bir türdür. Çünkü görüyorsunuz, ringtail kedileri olarak bilinirken, aslında kedigillerle hiç alakalı değildir, Procyonidae olarak bilinen rakun ailesine aittir. Halka kuyruğunun bize bir kediyi hatırlatan bazı özellikleri vardır. Örneğin, yalayarak kendini temizler, sonra kulaklarını, yüzünü ve burnunu silmek ve temizlemek için kullanır.

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Halka kuyrukları başka isimlerle de bilinir. Midwest’in bazı bölgelerinde madenci kedisi olarak adlandırılırlar, çünkü madencilik kamplarında, madenciler ve onların yiyeceklerini çeken kemirgenleri avlamak için yaygın olarak görülürlerdi.

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Bazı insanlar da onlara misk kedisi diyorlar çünkü bir şey veya birileri onları korkuttuğunda ve tehlikede olduklarını hissedince, kendini savunmak için anal bezlerinden en iğrenç kokuyu salgılıyorlar.Ringtail'in bu özelliği çok şirin değil kabul ediyoruz.

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Halka kuyruğunda, genellikle hayvanın kendisinden daha uzun ve gür bir kuyruk vardır. Büyük, koyu kahverengi gözler canlı beyaz ile maskelenir ve sivri uçlu kulakları neredeyse tilki benzeri bir görünüm verir.

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Tilkiler gibi, her şeyden önce kemirgenlerden, böceklerden, tavşanlardan ve sincaplardan yerler. Mükemmel geliştirilmiş keskin dişlere sahiptirler.

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Anahtar Kelimeler:
kedi rakun evcil hayvanlar kuzey amerika ringtail

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
evrimin bir sonucu olabilir?
Bildiğin gelincik kuzey amerikada kedi olduysa ne diyelim :)
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