Mynet Trend

İnanılmaz! 1 saniye farkla ölümden kurtuldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | Son Güncelleme

Ukrayna'da akaryakıt istasyonunda duraklayan otomobile çarpan TIR korkunç bir kazaya neden oldu. Önce yol kenarındaki araca ardından istasyondaki otomobile çarpan TIR'dan kıl payı kurtulmayı başaran adamın korku dolu anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza başkent Kiev'deki Polyarna Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsü uyuya kalan TIR yoldan çıkarak önce bir araca çarptı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Burada bir otomobile süratle çarpan ve aracı ters çeviren TIR bir süre daha ilerledikten sonra durdu. TIR’ın akaryakıt istasyonunda çarptığı otomobilin sürücüsünün aracı park edip indiği sırada TIR’ı gördüğü ve son bir hamleyle araçtan uzaklaştığı görüldü.

TIR şoförünün hayatını kaybettiği kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)


Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Şoke eden olay! Küçük çocuğu sever gibi yapıp...Şoke eden olay! Küçük çocuğu sever gibi yapıp...
Saniye saniye kameraya yakalandılar!Saniye saniye kameraya yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna otomobil kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yürekleri ısıtan anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı

Yürekleri ısıtan anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de ilginç görüntü! Su kesintisine dikkat çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

Yağmur suyuyla sokak ortasında böyle yıkandılar

İngiltere'de çılgına dönen sürücü, tartıştığı kişinin aracına defalarca böyle çarptı

Sürücü çılgına döndü! Defalarca...

Bursa'da tutuklanan kapkaççı, 'Tüm mağdurlardan özür dilerim' diyerek ağladı

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

Hindistan'da atıl durumdaki yolcu uçağı köprü altında sıkıştı

Gören şaştı kaldı! Uçak, köprü altında sıkıştı

Gaziantep'te freni boşalan TIR, 5 aracı böyle biçti

TIR dehşeti! 5 aracı böyle biçti

Sakarya'da 2 buçuk aydır kayıp olan kızlarından gelen video, aileyi şoke etti

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.