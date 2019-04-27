İnanılmaz derecede garip albüm kapakları!

70'li ve 80'li yıllara ait bu albüm kapaklarının gerçek olduğuna inanmak istemeyeceksiniz. Birbirinden ilginç ve komik olan albüm kapakları iyiki o dönemde yaşamamışız dedirticek cinsten!

İşte çeşitli sanatçılara ait komik albüm kapakları...