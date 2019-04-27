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İnanılmaz derecede garip albüm kapakları!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Müzik güzeldir, ruhun gıdasıdır. Bu konuda hem fikir olmayan bir insan yoktur. Ancak sanatçıların hayal dünyaları için aynı şeyi söylemek zor. 70'li ve 80'li yıllarda piyasaya çıkan bu albüm kapakları en iyi müziği bile dinlemenize engel olabilir. Acaba bu kapakları görüp albümleri alan olmuş mudur? İşte o ilginç kapaklar...

İnanılmaz derecede garip albüm kapakları!

70'li ve 80'li yıllara ait bu albüm kapaklarının gerçek olduğuna inanmak istemeyeceksiniz. Birbirinden ilginç ve komik olan albüm kapakları iyiki o dönemde yaşamamışız dedirticek cinsten!

İşte çeşitli sanatçılara ait komik albüm kapakları...

  1. 1albüm

  2. 2albüm

  3. 3albüm

  4. 4albüm

  5. 5albüm

  6. 6albüm

  7. 7albüm

  8. 8albüm

  9. 9albüm

  10. 10albüm

  11. 11albüm

  12. 12albüm

  13. 13albüm

  14. 14albüm

  15. 15albüm

  16. 16albüm

  17. 17albüm

  18. 18albüm

  19. 19albüm

  20. 20albüm

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