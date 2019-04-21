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İnanılmaz! Google adamın yanlış yerini sansürledi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki Google Maps bir skandala daha imza atmasın. Son yaşanan gelişme de buna işaret ediyor.

İnanılmaz! Google adamın yanlış yerini sansürledi

İngiltere'nin Liverpool kentini gösteren bir Google Maps görselinde köpeğini gezdiren bir adamın kendini çektiğini fark eden kamerayı trollemek için penisini pantolonundan dışarı çıkararak poz verdiği görülüyor.

Ancak Google Maps'in bu görseldeki cinsel organı sansürlemek yerine adamın yüzünü sansürlemeyi tercih etmesi tartışma yarattı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Google penis cinsel Google Maps

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