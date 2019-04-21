İnanılmaz! Google adamın yanlış yerini sansürledi

İngiltere'nin Liverpool kentini gösteren bir Google Maps görselinde köpeğini gezdiren bir adamın kendini çektiğini fark eden kamerayı trollemek için penisini pantolonundan dışarı çıkararak poz verdiği görülüyor.
Ancak Google Maps'in bu görseldeki cinsel organı sansürlemek yerine adamın yüzünü sansürlemeyi tercih etmesi tartışma yarattı.
Bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum