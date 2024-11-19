İnanılmaz görüntülerin biri Bartın diğeri Amasra'dan... Su samurları karaya çıktı, dükkan dükkan dolaştı!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, nesli tehlike altında olan bir su samuru, açlık nedeniyle karaya çıkarak dükkan dükkan yiyecek aradı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Su samurunun yiyecek bulma çabası, çevredeki iş yeri sahiplerinin yüzlerini güldürdü, hayvanın karaya çıkıp insan yerleşim alanında dolaşması dikkat çekti.

ÇOK KONUŞULDU

Bir diğer görüntüde ise, Karadeniz’in Amasra sahillerindeki balık sürüsünü takip eden su samuru, avladığı balıkları keyifle yedi. Su samurunun ziyafeti sonrasında kaybolduğu ve o gülümseten anların cep telefonuyla kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

(İHA)