Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İnanması zor olayın adresi Aydın! Böcek adamı midesinden ısırdı

Aydın'da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan adamın karnına girip mide duvarına tutunmayı başaran bir böcek ameliyatla alındı. Uzmanlar yaz sıcaklarında doğada uyuyanların dikkatli olmasını önerirken, özellikle böceklerin yoğun olduğu dönemlerde zaman zaman ilginç kazaların yaşanabildiği belirtildi.

İnanması zor olayın adresi Aydın! Böcek adamı midesinden ısırdı

Efeler ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan ve yazın çıktığı yaylada çiftçilik ve çobanlık yapan işitme ve konuşma engelli Sabri Kocaçoban, mide ağrısı sorunu yaşamaya başladı. İlk etapta üşümeye bağlı mide ağrısı sanılan bu durum uzun süre devam edince şahıs yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İnanması zor olayın adresi Aydın! Böcek adamı midesinden ısırdı 1

Hastanede yapılan tetkikte Kocaçoban'ın çok nadir görülen bir olay yaşadığı ve ağzından midesine inen bir böcek nedeniyle mide ağrısı çektiği belirlendi. Mide asidine direnebilen böceğin hastanın mide duvarına yapışıp ısırdığı tespit edildi. Böcek cerrah Dr. Cağrı Coşkun tarafından yapılan başarılı bir operasyonla şahsın midesinden çıkartıldı.

Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu bölgelerde yazın doğal ortamda uyuyanların dikkatli olmalarını önerdi.

İnanması zor olayın adresi Aydın! Böcek adamı midesinden ısırdı 2

"HİÇ AKLIMIZA GELMEYEN ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"

Kardeşinin işitme ve konuşma engeli bulunduğunu ancak vücut sağlığı bakımından oldukça sağlam olduğunu belirten Nihat Kocaçoban, "Kardeşim engelli olduğu için okuyamadı, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Küçük şeylerden de rahatsız olduğunu belirtip doktora gitmez. Bu olay yaşandığı zaman midesinin ağrıdığından şikayetçi oldu. Biz iyileşir diye bir süre bekledik. Ancak ağrı şiddetini artırınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidip doktor Çağrı Çoşkun'a muayene olduk. Hastamızı muayene eden doktor ilginç bir tespitte bulundu. Hastanın karnına böcek olduğunu ve normal şartlarda mide asidine karşı böceklerin yaşayamadığını ancak bu böceğin hastanın mide duvarına ısırdığını belirtti. Biz doktorun söylediklerine inanmak istemedik ama daha sonra kardeşimin midesinden alınmış fotoğraflarını görünce şaşırdık. Hastamız ameliyata alındı. Çağrı Bey'in ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların yaz dönemlerinde dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.

İnanması zor olayın adresi Aydın! Böcek adamı midesinden ısırdı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de sadece 2 tane var! Altından araç geçen konak ilgi çekiyorTürkiye’de sadece 2 tane var! Altından araç geçen konak ilgi çekiyor
Eşiyle kavga eden gorilin kameraya yansıyan görüntüleri viral olduEşiyle kavga eden gorilin kameraya yansıyan görüntüleri viral oldu

Anahtar Kelimeler:
Aydın Mide‎ böcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Muharrem İnce rengini belli etti

Muharrem İnce rengini belli etti

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.