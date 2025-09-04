YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

İncecik krepler yapmanın püf noktaları

Hepimiz biliriz ki krep aslında basit bir tarif; un, süt, yumurta ve biraz yağdan ibaret. Ama işin sırrı, bu malzemelerle nasıl incecik, ipek gibi, yırtılmadan pişen krepler elde etmekte saklı.

İncecik krepler yapmanın püf noktaları

Birçok kişi “Neden benim kreplerim kalın oluyor, neden tava yüzeyine yapışıyor ya da neden katladığımda kırılıyor?” diye dert yanar. İşte tam da bu soruların cevabını, mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarını şimdi açıklıyoruz.

İncecik krepler yapmanın püf noktaları 1

Krep harcının kıvamı nasıl doğru ayarlanır?

  • Unu mutlaka eleyin; bu, topaklanmayı engeller ve harcı pürüzsüz hale getirir.

  • Harcı hazırlarken sütü azar azar ekleyin; akışkan ama çok cıvık olmayan kıvam idealdir.

  • Yumurtaları tariftekinden fazla kullanmayın; fazla yumurta krebin sertleşmesine yol açar.

  • Hazırladığınız harcı mümkünse biraz dinlendirin; un tanecikleri sıvıyı çekince krepler daha esnek olur.

İncecik krepler yapmanın püf noktaları 2

Krepler tavada nasıl incecik pişirilir?

  • Tavayı mutlaka önceden iyice ısıtın; soğuk tavaya dökülen harç her zaman kalın kalır.

  • Yapışmaz özellikli bir krep tavası ya da döküm tava kullanın.

  • Tavayı yağlamak için bir fırça kullanın ya da yağı peçeteyle tavanın yüzeyine yayın.
    Harcı tavaya aldığınız anda hızlıca tavayı sağa sola eğip yayın; böylece harç her yere eşit dağılır.

  • Çok fazla harç dökmekten kaçının; bir çorba kaşığı ölçüsü çoğu zaman yeterlidir.

  • Kreplerin kenarları kendiliğinden tavadan ayrılmaya başladığında çevirme zamanı gelmiştir.

  • Çevirirken ani ve sert hareketler yapmak yerine yumuşak bir spatula kullanın; ince krep hamuru kolayca yırtılabilir.

İncecik krepler için servis önerileri

  • Krepleri tatlı tüketmeyi seviyorsanız pudra şekeri, reçel, bal, sürülebilir çikolata kreması ya da taze meyvelerle servis edebilirsiniz.

  • Tuzlu sunumlarda peynir, domates, avokado, yeşillikler, hindi füme gibi alternatifler kullanılabilir.

  • Daha şık bir sunum için krep ruloları yaparak içlerine krem peynir sürüp dereotu serpiştirebilirsiniz.

  • Artan krepleri hava geçirmeyen bir kapta buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.

  • Dolaptan çıkardığınız krepleri hafifçe tavada ısıtabilir ya da mikrodalgada birkaç saniye tutarak taze taze tüketebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış hazırlıkları devam ediyorKış hazırlıkları devam ediyor
Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyorKavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor

Anahtar Kelimeler:
tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Peş peşe kararlar! CHP'nin ilçe kongreleri iptal edildi

Peş peşe kararlar! CHP'nin ilçe kongreleri iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.