İncecik krepler yapmanın püf noktaları

Birçok kişi “Neden benim kreplerim kalın oluyor, neden tava yüzeyine yapışıyor ya da neden katladığımda kırılıyor?” diye dert yanar. İşte tam da bu soruların cevabını, mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarını şimdi açıklıyoruz.

Krep harcının kıvamı nasıl doğru ayarlanır?

Unu mutlaka eleyin; bu, topaklanmayı engeller ve harcı pürüzsüz hale getirir.

Harcı hazırlarken sütü azar azar ekleyin; akışkan ama çok cıvık olmayan kıvam idealdir.

Yumurtaları tariftekinden fazla kullanmayın; fazla yumurta krebin sertleşmesine yol açar.

Hazırladığınız harcı mümkünse biraz dinlendirin; un tanecikleri sıvıyı çekince krepler daha esnek olur.

Krepler tavada nasıl incecik pişirilir?

Tavayı mutlaka önceden iyice ısıtın; soğuk tavaya dökülen harç her zaman kalın kalır.

Yapışmaz özellikli bir krep tavası ya da döküm tava kullanın.

Tavayı yağlamak için bir fırça kullanın ya da yağı peçeteyle tavanın yüzeyine yayın.

Harcı tavaya aldığınız anda hızlıca tavayı sağa sola eğip yayın; böylece harç her yere eşit dağılır.

Çok fazla harç dökmekten kaçının; bir çorba kaşığı ölçüsü çoğu zaman yeterlidir.

Kreplerin kenarları kendiliğinden tavadan ayrılmaya başladığında çevirme zamanı gelmiştir.

Çevirirken ani ve sert hareketler yapmak yerine yumuşak bir spatula kullanın; ince krep hamuru kolayca yırtılabilir.

İncecik krepler için servis önerileri