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İnceğiz Mağaraları: nam-ı diğer Kemal Sunal Mağaraları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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İnceğiz Mağaraları: nam-ı diğer Kemal Sunal Mağaraları

İstanbul'un Çatalca ilçesinde çoğu kimsenin bilmediği tarihi bir yer bulunuyor. Burası derin bir geçmişin izlerini taşıyan İnceğiz Mağaraları. Çatalca’nın İnceğiz Köyü'nde bulunan mağaralar insan eli ile oyularak yapılmış bir yerleşim yeri. Bu mağaralarının geçmişinin 5000 yıllık olduğu düşünülüyor.

İnceğiz Mağaraları zamanında Yeşilçam filmlerinin sahnesi olarak kullanılmış. Kemal Sunal’ın Salako filminde ana karakterlerin saklandığı mağaralar tam olarak burası oluyor. Bölgede buranın Kemal Sunal mağarası olarak anılmasının nedeni de filmin burada çekilmiş olması. Ayrıca Tarkan (Altarı'ın oğlu Tarkan:D) filminin sahnelerinin bazıları da bu mağaranın bulunduğu alanda çekilmiş.

çatalca kemal sunal mağaraları

  1. yüzyılda Cenevizliler tarafından oyulan İnceğiz Mağaraları genellikle 3-4 katlı bir yapıya sahip. Bölüm bölüm inşa edilen mağaraların her bölümüne girilebilse de en üst kata çıkmak oldukça zor. Katın birinde küçük bir şapel mevcut. Ayrıca odalardan birinde de büyük bir haç kabartması. Yani mağaralar bir dönem Hıristiyanlar tarafından yoğun olarak kullanılmış.

İNCEĞİZ MAĞARALARI NEREDE

İnceğiz Mağaraları İstanbul'un Çatalca ilçesi İnceğiz Köyü'nde bulunuyor. Çatalca'dan Subaşı'na giden asfalt yolun 3. kilometresinde sol tarafa dönüp, yaklaşık 6 kilometrelik mesafeden sonra rahatlıkla ulaşabileceğiniz mağaralar İstanbullular için farklı bir gezi seçeneği olabilir. Ayrıca mağaranın etrafındaki mesire alanlarında ailenizle keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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