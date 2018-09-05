İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Marshmallow Oreo kek

Oreo tadı hepimizce malum; kek yapar üzerine koyarız, süt olur içerisine banarız, ufalar parçalar krema yaparız. Oreo elimizde oldukça yaratmak bize kalıyor. Yalnızca Oreo ile kalmayıp birde Marshmallow katınca yanına, tek dilim ile yetinilmesi mümkün olmayan bir lezzet çıkıyor ortaya... Hem de pişirmeye gerek duyulmayan pratik bir lezzet. Detayları için tıklayın.

Muzlu nutella sarmalı

Tatlı krizine mi girdiniz? Hemen yapıp yiyebileceğiniz harika bir muzlu nutellalı bomba hazırladık... Detayları için tıklayın.

Meyveli pizza

Meyveli pizzanın tadı, tuzu, görüntüsü o kadar keyifli ve lezzetli oldu ki yaptığınız gün tükenir ona göre. Detayları için tıklayın.

Uçuran cheesecake

Cheesecake tarifleri içerisinde en lezzetlisi bu tarif, çünkü yediğiniz zaman uçuşa geçiriyor. Detayları için tıklayın.

Vişneli çikolatalı kek

Kakaolu klasik kek karışımı, biraz vişne ve de üzerine krema... Yapması fazlasıyla basit, tadı bir o kadar güzel! Ekşiseveerler için muazzam bir lezzet. Detayları için tıklayın.

Karşı konulamaz çikolata topları

Kokusunun bile insanın ruh halini değiştirmeye yettiğini söyleyebileceğim fıstık ezmeli, portakallı çikolata topları var bugün menüde. Siz de bu lezzeti tatmak istiyorsanız tarife tıklayın.