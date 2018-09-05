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İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Bu diyet işi benim için yalan oldu diyenleri günaha sokacak enfes tariflerimiz var, buyurmaz mısınız?

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Marshmallow Oreo kek

oreo

Oreo tadı hepimizce malum; kek yapar üzerine koyarız, süt olur içerisine banarız, ufalar parçalar krema yaparız. Oreo elimizde oldukça yaratmak bize kalıyor. Yalnızca Oreo ile kalmayıp birde Marshmallow katınca yanına, tek dilim ile yetinilmesi mümkün olmayan bir lezzet çıkıyor ortaya... Hem de pişirmeye gerek duyulmayan pratik bir lezzet. Detayları için tıklayın.

Muzlu nutella sarmalı

muzlu

Tatlı krizine mi girdiniz? Hemen yapıp yiyebileceğiniz harika bir muzlu nutellalı bomba hazırladık... Detayları için tıklayın.

Meyveli pizza

meyveli

Meyveli pizzanın tadı, tuzu, görüntüsü o kadar keyifli ve lezzetli oldu ki yaptığınız gün tükenir ona göre. Detayları için tıklayın.

Uçuran cheesecake

ucuran kek

Cheesecake tarifleri içerisinde en lezzetlisi bu tarif, çünkü yediğiniz zaman uçuşa geçiriyor. Detayları için tıklayın.

Vişneli çikolatalı kek

visneli

Kakaolu klasik kek karışımı, biraz vişne ve de üzerine krema... Yapması fazlasıyla basit, tadı bir o kadar güzel! Ekşiseveerler için muazzam bir lezzet. Detayları için tıklayın.

Karşı konulamaz çikolata topları

top

Kokusunun bile insanın ruh halini değiştirmeye yettiğini söyleyebileceğim fıstık ezmeli, portakallı çikolata topları var bugün menüde. Siz de bu lezzeti tatmak istiyorsanız tarife tıklayın.

Kornet kup

kornet

Bu şirin kornet kupları yapmak çok zevkli belki ama çocuğunuzun yüzündeki o gülümseme paha biçilemez olacaktır. Tarifin detayları için tıklayın.

Fırın sütlaç

sütlaç

Tadıyla, kıvamıyla ve kokusuyla hayran kalacağınız bir sütlaç tarifine buyurun.

Kıbrıs tatlısı

kıbrıs

Cevizli keki, kıvamında şerbeti ve hafif muhallebisiyle gönülleri fetheden Kıbrıs Tatlısı, misafirleriniz tarafından bol beğeni alacak. Bu tarifi mutlaka deneyin!

Nektarinli kolay turta

turta

Yapılışı çok pratik, tadı enfes... Nektarinli Kolay Turta tarifimiz, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez tatlınız olacak. Detayları için tıklayın.

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