İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Oreo tadı hepimizce malum; kek yapar üzerine koyarız, süt olur içerisine banarız, ufalar parçalar krema yaparız. Oreo elimizde oldukça yaratmak bize kalıyor. Yalnızca Oreo ile kalmayıp birde Marshmallow katınca yanına, tek dilim ile yetinilmesi mümkün olmayan bir lezzet çıkıyor ortaya... Hem de pişirmeye gerek duyulmayan pratik bir lezzet. Detayları için tıklayın.
Tatlı krizine mi girdiniz? Hemen yapıp yiyebileceğiniz harika bir muzlu nutellalı bomba hazırladık... Detayları için tıklayın.
Meyveli pizzanın tadı, tuzu, görüntüsü o kadar keyifli ve lezzetli oldu ki yaptığınız gün tükenir ona göre. Detayları için tıklayın.
Cheesecake tarifleri içerisinde en lezzetlisi bu tarif, çünkü yediğiniz zaman uçuşa geçiriyor. Detayları için tıklayın.
Kakaolu klasik kek karışımı, biraz vişne ve de üzerine krema... Yapması fazlasıyla basit, tadı bir o kadar güzel! Ekşiseveerler için muazzam bir lezzet. Detayları için tıklayın.
Kokusunun bile insanın ruh halini değiştirmeye yettiğini söyleyebileceğim fıstık ezmeli, portakallı çikolata topları var bugün menüde. Siz de bu lezzeti tatmak istiyorsanız tarife tıklayın.
Bu şirin kornet kupları yapmak çok zevkli belki ama çocuğunuzun yüzündeki o gülümseme paha biçilemez olacaktır. Tarifin detayları için tıklayın.
Tadıyla, kıvamıyla ve kokusuyla hayran kalacağınız bir sütlaç tarifine buyurun.
Cevizli keki, kıvamında şerbeti ve hafif muhallebisiyle gönülleri fetheden Kıbrıs Tatlısı, misafirleriniz tarafından bol beğeni alacak. Bu tarifi mutlaka deneyin!
Yapılışı çok pratik, tadı enfes... Nektarinli Kolay Turta tarifimiz, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez tatlınız olacak. Detayları için tıklayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum