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İnci Demirkaya Birant yüzüne sürülen krem yüzünden hastanelik oldu

01.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Kanıt ile tanınan İnci Demirkaya Birant, masaj yaptırırken sürülen yağ nedeniyle korkunç bir olay yaşadı. Oyuncunun yüzünde yanıklar oluştu. Yara enfeksiyon kapınca Birant hastaneye kaldırıldı.

Kanıt, Umutsuz Ev Kadınları, Sil Baştan gibi dizilerde rol alan İnci Demirkaya Birant, rahatlamak için gittiği yüz yogasında şoke eden bir olay yaşadı.

Son dönemde reklam projelerine ağırlık veren Birant, yeni sezon için projeleri değerlendirirken talihsiz bir olay yaşadı. Güzel oyuncu, bir süre önce yüz yogasına merak sardı. Birant ancak beklenmedik bir olayla şoke oldu ve şunları söyledi:

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"Son dönemde beni görenler kaza geçirdiğimi sandı. Bazıları da yüzümün yandığını düşündü. Ancak ben bir süredir yüz yogasına merak sarmıştım. Bu konuda özel bir eğitmenle çalışmaya başladım. Masaj yapılırken kullanılan yağ bana alerji yaptı ve sonrasında enfeksiyona dönüştü. Çenem yara oldu, çıban gibi şeyler çıktı. Yüzüm şişti, yamuldu ve inanılmaz ağrılı bir dönem geçirdim. Hem acı çekiyordum hem de yüzüm çok kaşınıyordu."

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"KARŞI TARAFI DA SUÇLAYAMIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; yüzündeki yaraların iyice artmasının ardından soluğu hastanede alan oyuncu hemen tedavi edildi. Yaşadığı bu olay karşısında büyük şok yaşadığını belirten ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

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"Cildim akneye meyilli ve çok hassastır. Ancak ben ömrümde böyle bir olay yaşamadım. Başkasının yaşadığını da duymadım. Basit bir şey gibi görülebilir bu kullanılan kremler, yağlar ancak sonucunda beni çok etkiledi. Karşı tarafı da suçlayamıyorum. Çünkü yüzlerce insana bu uygulama yapılıyor. Belki ufak ihmaller olabilir. Kullanılan yağın içinde değişik karışımların olduğu otlar vardı. Demek ki içindeki bir ot benim yüzümü bu hale getirdi."

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