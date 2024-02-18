İnci Taneleri dizisi yüzünde kavga ettiler! Esra Ezmeci bakın ne tavsiyede bulundu: Eşler birbirilerine...

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı, kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansları sosyal medyayı sallıyor. Dizideki sahnelere dair klinik psikolog Esra Ezmeci'ye de mesajlar geliyor.

Cinsellik soruları ve itiraflara verdiği yanıtlarla tanınan Ezmeci kendisine dizi hakkında gelen bir mesaja verdiği tavsiye ile dikkat çekti.

Bir takipçisi mesajında "İnci Taneleri yüzünden nişanlımla kavga ettik izleme dedim, sizce haklı mıyım?" diye sordu.



Esra Ezmeci ise bu takipçisine tavsiyede bulunarak "Sanırım dizide dans sahneleri var bence eşler birbirlerine bu tarz danslar yapabilirler. Çok da hoş görünüyor hiç boşuna kavga etmeyin" dedi.





