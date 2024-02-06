İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti! O anlar gündem oldu

'İnci Taneleri' dizisi ilk iki bölümüyle büyük ilgi topladı. Dizinin kadrosuna Cihan karakteriyle Kubilay Aka ve Nusret karakteriyle Rıza Kocaoğlu gibi usta isimler katıldı.

İzleyiciler, Cihan karakterinin kim olduğunu merak ederken, Kubilay Aka'nın 'İnci Taneleri' galasında yaptığı bir konuşma gündem oldu.

KUBİLAY AKA ROLÜNÜ İFŞA ETTİ

Gala gecesinde Kubilay Aka, kendi karakteri olan Cihan hakkında konuşurken, "Ben Cihan karakterini oynuyorum. Yılmaz Erdoğan'ın..." dediği sırada Yılmaz Erdoğan'ın araya girip Kubilay Aka'yı durdurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın müdahalesiyle Kubilay Aka'nın "Azem'in oğluyum..." dediği duyuldu, böylece Kubilay Aka karakterinin dizide Azem'in oğlu olduğunu ifşa etmiş oldu.







