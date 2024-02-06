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  4. İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti! O anlar gündem oldu

İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti! O anlar gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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"İnci Taneleri" dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizinin ikinci bölümünde, izleyiciler tarafından merak edilen bir konu, Kubilay Aka'nın canlandırdığı 'Cihan' karakteriydi. Karakterin kim olduğu bilinmezken Kubilay Aka dizinin galasında kırdığı potla gündem oldu. Diziye dahil olan karakterin kim olduğunu yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

'İnci Taneleri' dizisi ilk iki bölümüyle büyük ilgi topladı. Dizinin kadrosuna Cihan karakteriyle Kubilay Aka ve Nusret karakteriyle Rıza Kocaoğlu gibi usta isimler katıldı.

İzleyiciler, Cihan karakterinin kim olduğunu merak ederken, Kubilay Aka'nın 'İnci Taneleri' galasında yaptığı bir konuşma gündem oldu.

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KUBİLAY AKA ROLÜNÜ İFŞA ETTİ

Gala gecesinde Kubilay Aka, kendi karakteri olan Cihan hakkında konuşurken, "Ben Cihan karakterini oynuyorum. Yılmaz Erdoğan'ın..." dediği sırada Yılmaz Erdoğan'ın araya girip Kubilay Aka'yı durdurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Yılmaz Erdoğan'ın müdahalesiyle Kubilay Aka'nın "Azem'in oğluyum..." dediği duyuldu, böylece Kubilay Aka karakterinin dizide Azem'in oğlu olduğunu ifşa etmiş oldu.

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