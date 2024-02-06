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Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti'nde %40 indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.02.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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Seyahatlerinde şıklık ve kaliteyi yakalamak isteyenler buraya! Hoş tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıkan Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti %40 indirimle sizi bekliyor. Moda ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu valiz seti, seyahatlerinize şıklık katarken aynı zamanda dayanıklılığıyla da güven veriyor. Günün Fırsatları'ndan şimdi yararlanın, seyahatlerde stilinizi yansıtın.

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti'nde %40 indirim

Seyahat etmek; yeni insanlar tanımak, farklı kültürleri keşfetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için harika bir fırsat sunar. Ancak seyahat etmek aynı zamanda hazırlık yapmayı da gerektiren bir faaliyet. Eşyalarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, seyahatinizi daha keyifli ve stresiz hale getirebilir. Bu noktada da yanınıza alacağınız valizin seçimi ve kullanımı da oldukça önemli. İyi bir valiz, seyahatiniz boyunca size eşlik eder, eşyalarınızın düzenli kalmasını sağlar. Eğer uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir valiz arıyorsanız Biggdesign kalitesiyle tanışmalısınız. Bugüne özel kısa süreliğine indirimde olan bu valiz setini gelin birlikte inceleyelim.

Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti

Adsız tasarım - 2024-02-06T141358.121

Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti; dayanıklı polikarbonat malzeme ile üretilmiştir. Bu malzeme, darbelere dayanıklı ve hafif olup uzun ömürlü kullanım sağlar. Set, küçük, orta ve büyük valiz olmak üzere 3 farklı boyuttan oluşur. Küçük valiz, seyahat aksesuarlarınızı düzenlemek için idealdir. Orta boy valiz, hafta sonu tatilleri veya kısa süreli seyahatler için yeterli alan sunar. Büyük valiz ise uzun süreli seyahatlerde tüm eşyalarınızı taşımanızı sağlar. Her valizde fermuarlı bölmeler, iç cepler ve bantlar bulunur. Bu özellikler, eşyalarınızı düzgün ve organize bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olur. Valizler üzerinde teleskopik çekme sapı ve 4 adet döner tekerlek yer alır. Bu sayede valizleri rahatlıkla yönlendirebilir ve taşıma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Valizlerde bulunan TSA kilit sistemi, seyahatlerinizde daha fazla güvenlik sağlar. Valizlerin hafif olması, seyahat ettiğiniz süre boyunca ekstra yük taşımamanıza yardımcı olur. Küçük valiz 23 x 36 x 55 cm, orta valiz 26 x 46 x 66 cm, büyük valiz 31 x 53 x 76 cm ebatlarına sahiptir. Bu ölçüler, havayolu standartlarına uygundur.

Ürünü İncele

Bu içerik 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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