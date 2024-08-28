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  4. İnci Taneleri'ne girmişti! Bekir Aksoy'un pavyon itirafı şaşırttı! Önce ağzından kaçırdı sonra düzeltmeye çalıştı! Sosyalleşme mekanı' deyince... Tartışma yarattı

İnci Taneleri'ne girmişti! Bekir Aksoy'un pavyon itirafı şaşırttı! Önce ağzından kaçırdı sonra düzeltmeye çalıştı! Sosyalleşme mekanı' deyince... Tartışma yarattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 10:59
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Bir dönem Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Suat' rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy geçtiğimiz sezon çok konuşulan İnci Taneleri dizisine Cenk karakteri ile dahil olmuştu. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteriyle gündemden düşmeyen dizideki pavyon sahneleri ünlü isme sorulunca olanlar oldu. Bekir Aksoy'un pavyon itirafı sosyal medyada tartışma yarattı.

MYNET- Çiçek Taksi, Doktorlar, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Hayatımın Rolü, Akrep ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede rol alan Bekir Aksoy son olarak Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine dahil oldu.

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Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri ile çok konuşulan dizi için şimdilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Pavyon kültürünün ekrana taşındığı diziye yapılan eleştirilen dizide Cenk karakterine hayat veren Bekir Aksoy'a soruldu.

Ünlü oyuncu ise yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksoy'a 'Dizi çok eleştirilmişti bir dönem pavyon sahnelerini göstermesiyle, toplumun kültürünü bozmasıyla itham edilmişti' denildi.

CENKKK

PAVYON İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Aksoy 'Toplumun kültürünü bozacak bir şey yok zaten kültürümüzün içerisinde bu var' diyerek yanıt verdi. Ünlü isme 'hiç pavyona gittiniz mi?' diye sorulunca da Aksoy 'Sürekliliği olmadı ama gittik yani. Arada gidiyoruz. Gitmiştik zamanında...' diyerek sözlerini çevirmeye çalıştı ve 'Tabii oradaki dramlar bambaşka da bizim gittiğimiz pavyon kültüründe öyle bir dram yok tabi. Yine insanlar sosyalleşmek için gidiyor' dedi.

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SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada tartışma yarattı. Bekir Aksoy'a; 'Çiçek Taksi'deki Kenan bozulmuş', 'sözlerinin nereye gittiğinin farkında mı?', 'pavyona özendiriyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy Hazar Ergüçlü Pavyon İnci Taneleri
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