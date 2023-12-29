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  4. İnci Taneleri'nin ikinci fragmanına Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı damga vurdu! O sahneye yorum yağdı

İnci Taneleri'nin ikinci fragmanına Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı damga vurdu! O sahneye yorum yağdı

29.12.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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İlk fragmanı ile sosyal medyada uzun süre gündem olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, bu kez Dilber’li tanıtım filmiyle büyük yankı uyandırdı. “Dilber” karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi ilk tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nden ikinci fragman geldi.

Dizide pavyonda çalışan Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.

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Gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü, kırmızı gül desenli mini elbisesiyle oyun havası oynuyor. Dans etmek için özel dersler alan Ergüçlü, elindeki zillerle göbek atıyor.

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Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi. Fragmanın yayınlanmasıyla Hazar Ergüçlü'nün performansı büyük takdir topladı.

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Sosyal medyada; 'Çok iyi oynamış', 'Bu rol için yaratılmışsın', 'Bu nasıl iyi bir oyunculuk', 'Ayakta alkışlanacak bir oyunculuk' gibi yorumlar yapıldı.

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