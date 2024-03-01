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İnci Taneleri o sahnesiyle sosyal medyayı salladı! 'Dilber öldü mü?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 08:08
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güvenç Kıraç gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Dizinin son bölümüne Dilber'in eşi tarafından darp edildiği ve kanlar içinde hastaneye götürüldüğü sahne damga vurdu.

İnci Taneleri o sahnesiyle sosyal medyayı salladı! 'Dilber öldü mü?'

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi yeni bölümüyle nefes kesti.

Pavyon sahneleriyle adından söz ettiren Dilber karakteri bu defa hastanelik oldu. Dizinin şaşırtan final sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber'in kocası Zahir otele gelip kapıya dayandı. Alkollü bir şekilde Dilber ile konuşmak isteyen Zahir, yanında getirdiği yüzüğü çıkarıp, ‘Dön yuvana, nikah tazeleriz.’ teklifinde bulundu.

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Dilber ise bu teklifi reddetti. Sinirlenen Zahir zorla Dilber’e sahip olmaya çalıştı. İkili arasında yaşanan arbede sonrası otele ambulans geldi. Dilber'in darp edildiği ve gözleri kapalı bir şekilde sedye ile hastaneye götürüldüğü görüldü.

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Dilber'in bu sahnesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşatırken 'Dilber öldü mü?, Dilber ölecek mi?' gibi soruların yanıtları da merak edildi.

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Dizinin yeni bölüm fragmanında Dilber, gözlerini hastanede açıyor. Ayağa kalkan Dilber, aynada yüzünün halini görünce adeta yıkılıyor.

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