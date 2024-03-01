İnci Taneleri o sahnesiyle sosyal medyayı salladı! 'Dilber öldü mü?'

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi yeni bölümüyle nefes kesti.

Pavyon sahneleriyle adından söz ettiren Dilber karakteri bu defa hastanelik oldu. Dizinin şaşırtan final sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber'in kocası Zahir otele gelip kapıya dayandı. Alkollü bir şekilde Dilber ile konuşmak isteyen Zahir, yanında getirdiği yüzüğü çıkarıp, ‘Dön yuvana, nikah tazeleriz.’ teklifinde bulundu.

Dilber ise bu teklifi reddetti. Sinirlenen Zahir zorla Dilber’e sahip olmaya çalıştı. İkili arasında yaşanan arbede sonrası otele ambulans geldi. Dilber'in darp edildiği ve gözleri kapalı bir şekilde sedye ile hastaneye götürüldüğü görüldü.

Dilber'in bu sahnesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşatırken 'Dilber öldü mü?, Dilber ölecek mi?' gibi soruların yanıtları da merak edildi.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Dilber, gözlerini hastanede açıyor. Ayağa kalkan Dilber, aynada yüzünün halini görünce adeta yıkılıyor.







