İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler?

Sofraları süsleyen, kahvaltıların sevilen tatlarından biri olan incir reçelini siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Bunun için incir, tarçın, toz şeker gibi malzemelere ihtiyacınız olacak. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler? İşte detaylar...

İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram yeşil incir

2 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1 kilogram toz şeker

1 adet limon suyu

5 adet karanfil

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

İncerli yıkayıp kabuğunu soyun ve hafif yumuşayana dek haşlayın. İncirler haşlandığında süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın. Sonra incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin. Toz şekeri ilave edin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat boyunca dinlendirin.

Suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave edin ve ardından kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin. Kaynayan reçelin kıvamını ara ara kontrol edin ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Limon suyunu ilave edin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın. Oda sıcaklığında bekleyen reçeli kavanozlara alın. Tamamen soğuyunca kapaklarını kapatarak muhafaza edin. Afiyet olsun...

