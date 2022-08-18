YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler?

İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler?

18.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İncir reçeli tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. İncir reçeli hazırlarken gerekli olan ana malzeme, adından da anlaşılacağı üzere incirdir. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler? İşte detaylar...

İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler?

Sofraları süsleyen, kahvaltıların sevilen tatlarından biri olan incir reçelini siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Bunun için incir, tarçın, toz şeker gibi malzemelere ihtiyacınız olacak. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler? İşte detaylar...

İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli malzemeleri neler?

İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram yeşil incir
2 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın
1 kilogram toz şeker
1 adet limon suyu
5 adet karanfil

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

İncerli yıkayıp kabuğunu soyun ve hafif yumuşayana dek haşlayın. İncirler haşlandığında süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın. Sonra incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin. Toz şekeri ilave edin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat boyunca dinlendirin.

Suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave edin ve ardından kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin. Kaynayan reçelin kıvamını ara ara kontrol edin ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Limon suyunu ilave edin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın. Oda sıcaklığında bekleyen reçeli kavanozlara alın. Tamamen soğuyunca kapaklarını kapatarak muhafaza edin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!
Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeliDoğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
reçel tarifi incir reçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Milyoner sevgiliyle tatil! Eski Çarkıfelek hostesi teknede beyaz bikinisiyle şov yaptı

Milyoner sevgiliyle tatil! Eski Çarkıfelek hostesi teknede beyaz bikinisiyle şov yaptı

Mehmet Şef hakkında şok gerçek! Yıllar önce...

Mehmet Şef hakkında şok gerçek! Yıllar önce...

Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi

Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

İlginizi Çekebilir

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.