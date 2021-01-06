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Indiana Jones 5 filmi için masaya oturdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Indiana Jones 5 filmi için masaya oturdu

Gelecek Indiana Jones 5 filmi için hazırlıklar başladı. Efsane isim Harrison Ford 5’inci kez Indiana Jones karakterine bürünürken, John Rhys-Davies ile de görüşmeler sürüyor.

Yüzüklerin Efendisi serisinin Gimli'si olarak tanıdığımız John Rhys Davies, Indiana Jones 5 filminde rol alabilir. Gallerli oyuncu daha önce de Indiana Jones serisinde Sallah karakterine hayat vermişti. Eğer teklif götürülürse John Rhys Davies ve ekibin geri kalanı, 2021'in Mayıs ayı içerisinde Indiana Jones 5'in çekimlerine başlayacak.

'BENİ İSTERLERSE ORADA OLACAĞIM'

John Rhys Davies, rol alması muhtemel olan Indiana Jones 5 hakkında şu sözleri sarf etti: "Filmin Mayıs ayında çekileceğini anlıyorum. Mayıs ayında dünyada böyle bir filmin çekilebileceğine dair ufak bir şüphem var. Filmde yer almamın istenmesi mümkün. Eğer beni isterlerse orada olacağım. Ama bence biraz daha beklenmeli. Önemli kişiler duyuruları kendileri yapmalı. O zaman benim iyi ya da kötü anlamda hissettiklerimi paylaşabilirsiniz."

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INDIANA JONES DEĞİŞMEDİ: HARRISON FORD

Indiana Jones 5'in yıldızı bir kez daha Harrison Ford olacak. Hem Star Wars serisi hem de Indiana Jones serisinde yıllardır süregelen büyük bir başarı yakalayan Ford, muhtemelen son kez bu rolle karşımıza çıkacak. Çünkü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, artık tahtını başka birinin devralması gerektiğini ve her şeyin tadında bırakılması gerektiğini ifade etmişti.

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Indiana Jones 5'in oyuncu kadrosunda başka kimlerin yer alacağı bilinmiyor. Yönetmenliği ise Steven Spielberg yapmayacak. Onun yerine yönetmenlik Ford V. Ferrari, Logan gibi Oscar adaylığı getiren başarılı yapımların yönetmeni James Mangold'un ellerine teslim edildi. Sürekli değişiklik yapılan Indiana Jones 5'in vizyon tarihi şimdilik 29 Temmuz 2022 olarak biliniyor.

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