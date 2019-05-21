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İneceği durağı kaçıran yaşlı adam şoförün boğazına sarıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Çin’de yaşlı bir adam, otobüste ineceği durağı kaçırınca seyir halindeki otobüsün şoförünün boğazına sarıldı.

Olay, Çin’in Henan eyaletinde yer alan Nanyang şehrinde meydana geldi.

Otobüste bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, 60 yaşındaki bir adamın ayağa kalkarak, otobüste açık olan arka kapıya doğru ilerlediği görülüyor. Yaşlı adam inmeden önce kapılar kapanıyor ve otobüs hareket etmeye başlıyor. Bunun üzerine ineceği durağı kaçıran yaşlı adam sinirlenerek, şoföre bağırmaya başlıyor. Ardından seyir halindeki otobüste şoföre doğru ilerleyip, şoförün gırtlağına sarılıyor. Bunu gören otobüsteki yolcuların bir kısmı büyük panik yaşarken, birkaç yolcu ise olaya müdahale ediyor.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği yaşlı adamın, polise teslim edildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS şoför çin

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