YEMEK

İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bursa'ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor. İnegöl'de köftecilik yapan İbrahim Melih Besler bu işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar köfte yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından, Bursa'ya gelen çok müşterimiz var" dedi. İnegöl köftesini evinde yapmak isteyenler için de en güzel İnegöl köftesi tarifini paylaşacağız.

İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor.

İNEGÖL KÖFTESİ TARİHİ

inegol-koftesi-lezzeti-ile-125-yildir-sofralari-susluyor_9563_dhaphoto2

İnegöl köftesi hakkında tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.

İNEGÖL KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

inegol-koftesi-lezzeti-ile-125-yildir-sofralari-susluyor_9563_dhaphoto3

Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl köfteye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.

Köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelenler de var. Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl'den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

İNEGÖL KÖFTESİ TARİFİ

inegol-koftesi-lezzeti-ile-125-yildir-sofralari-susluyor_9563_dhaphoto5

Yarım kilo kuzu ve dana eti karışık kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kurusoğan
4 yemek kaşığı galeta unu
Bir çay bardağı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı limon suyu
Bir tatlı kaşığı karbonat

İNEGÖL KÖFTESİ YAPIMI

inegol-koftesi-lezzeti-ile-125-yildir-sofralari-susluyor_9563_dhaphoto4

Kuru soğanları rendeleyin ve suyunu sıkın. Soğan posasını derin bir kabın içinde kıymayla karıştırın.
Kabın içine sıvı yağı, tuzu, karbonatı, galeta ununu ve limon suyunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Malzemeleri karıştırınca içine suyunu da ekleyip 5 dakika daha yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymayı mümkünde bir gece bekletin. Eğer aciliyetiniz varsa 4 saat de bekletebilirsiniz.
Dinlendirdiğiniz kıymadan parçalar alarak orta incelikte köfteler yapın. İkinci bir yöntem ise sıkma torbası kullanarak köfteler hazırlamak.
Köfteleri kızgın yağda kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun...

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Sayesinde 3 ayda 24 kilo verdi! 300'den fazla hastalığa...Sayesinde 3 ayda 24 kilo verdi! 300'den fazla hastalığa...
Hindistan'da futbol topu diye oynanıyor! Turunçgillerin atası sadece o ilimizdeHindistan'da futbol topu diye oynanıyor! Turunçgillerin atası sadece o ilimizde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inegöl köftesi inegöl köftesi tarifi inegöl köftesi nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

Aleyna Tilki Amerika'dan paylaştı! "Büyük bir sürprizim var"

Aleyna Tilki Amerika'dan paylaştı! "Büyük bir sürprizim var"

Her gün bir adet yiyen kadınlarda...

Her gün bir adet yiyen kadınlarda...

Bir oturuşta 2 porsiyondan fazla yemeyin! Yoksa...

Bir oturuşta 2 porsiyondan fazla yemeyin! Yoksa...

Bir oturuşta 15 tane yiyen var! Tadına bakan hayran kalıyor

Bir oturuşta 15 tane yiyen var! Tadına bakan hayran kalıyor

Tadından önce görüntüsü ilgi çekiyor

Tadından önce görüntüsü ilgi çekiyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moringo çayı nedir? Antep'te yetişen moringo her derde deva

Sayesinde 3 ayda 24 kilo verdi! 300'den fazla hastalığa...

C vitamini deposu pomelo nedir? Pomelo meyvesi nasıl yenir?

Hindistan'da futbol topu diye oynanıyor! Turunçgillerin atası sadece o ilimizde

Hangi durumda ne yemeli?

Her gün bir adet yiyen kadınlarda...

Mandalinanın faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen etkileri

Bir oturuşta 2 porsiyondan fazla yemeyin! Yoksa...

Polonya’da vegan yemek festivalinden harika görüntüler çıktı

Tadından önce görüntüsü ilgi çekiyor

Adana'nın meşhur lezzeti şırdana yoğun ilgi

Bir oturuşta 15 tane yiyen var! Tadına bakan hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.