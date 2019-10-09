İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor.
İNEGÖL KÖFTESİ TARİHİ
İnegöl köftesi hakkında tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.
İNEGÖL KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl köfteye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.
Köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelenler de var. Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl'den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.
İNEGÖL KÖFTESİ TARİFİ
Yarım kilo kuzu ve dana eti karışık kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kurusoğan
4 yemek kaşığı galeta unu
Bir çay bardağı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı limon suyu
Bir tatlı kaşığı karbonat
İNEGÖL KÖFTESİ YAPIMI
Kuru soğanları rendeleyin ve suyunu sıkın. Soğan posasını derin bir kabın içinde kıymayla karıştırın.
Kabın içine sıvı yağı, tuzu, karbonatı, galeta ununu ve limon suyunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Malzemeleri karıştırınca içine suyunu da ekleyip 5 dakika daha yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymayı mümkünde bir gece bekletin. Eğer aciliyetiniz varsa 4 saat de bekletebilirsiniz.
Dinlendirdiğiniz kıymadan parçalar alarak orta incelikte köfteler yapın. İkinci bir yöntem ise sıkma torbası kullanarak köfteler hazırlamak.
Köfteleri kızgın yağda kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun...
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