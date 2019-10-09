İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor.

İNEGÖL KÖFTESİ TARİHİ

İnegöl köftesi hakkında tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.

İNEGÖL KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl köfteye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.