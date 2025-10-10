Mynet Trend

İnfial yaratan görüntü! Elbise giyip dans eden genç erkeğin videosu olay oldu

Pakistan'da çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada çok konuşuldu Elbise giyen genç bir erkeğe yaşlı erkekler tarafından para takılması tepki çekti. Yasadışı "Bacha Bazi" geleneği yeniden gündeme geldi.

Pakistan'da "Bacha Bazi" adı verilen gelenek gündem oldu. Bu geleneğe göre erkek çocukları yaşlı erkeklerin önünde kadın kıyafetleri giydirilerek dans ettiriliyor. Bazıları ise zengin iş insanları tarafından alıkoyuluyor. İnsan hakları raporlarına göre bu durum, çoğu zaman cinsel istismar ve şiddetle sonuçlanıyor.

PARA YAĞDIRDI

Pakistan ve Afganistan'da yoğun olarak uygulanan bu geleneğe dair bazı görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın genç bir erkeğe para yağdırdığı görüntüler tepkiyle karşılandı.

Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporlarında Bacha Bazi, Afganistan'daki en ciddi çocuk hakları ihlallerinden biri olarak gösteriliyor.

