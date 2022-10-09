YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Basketbol: 62 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sinem Tetik, Burak Durmuş, Selena Gamze Öget Çerçi

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 10, Davis 10, Gizem Mürüvet Uca 12, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız, Tuğçe Turus, Cannon 27

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 8, Büşra Akgün, Şelale Kepenç 2, Prints 6, Tuğçe Canıtez 8, Gizem Başaran Turan, Prince 19, Gatling 21

1. Periyot: 12-21

Devre: 24-47

3. Periyot: 42-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 75-62 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandıBursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandı
İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyorİzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandıAnadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Basketbol

Bursa Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:56
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:59
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.