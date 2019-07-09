İngiliz 5G servisleri için Huawei’ye güveniyor

ABD başkanı Donald Trump’ın, Huawei’yi batırmak için attığı tüm tweet’lere, Huawei’yi casuslukla suçlaması ve dünyayı Huawei’ye ambargo uygulamaya zorlamasına rağmen İngiltere Trump’ın çığlıklarını ciddiye almamış gibi görünüyor.

İngiliz telekom şirketlerinin kurduğu 5G ağlarında, alt yapı bileşenlerinin çoğunun Huawei üretimi teknolojiler olması dikkat çekiyor.

Bu da İngiltere’nin hem Huawei’ye yönelik Çin adına casusluk yapma suçlamalarını ciddiye almadığını hem de Trump’ın ambargo tehditlerini umursamadığını gösteren bir işaret olarak kabul ediliyor.

Öte yandan İngilizler yine de yabancı bir ülkenin teknolojisini 5G ağlarının “çekirdeğinde” kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu ağlardaki Huawei bileşenleri, “casusluk yapmaya” imkan vermeyecek şekilde konumlandırılıyor. Ancak yine de “kötü niyetli” bir üreticinin, ağın her yerinden bilgilere sızabileceğinin de herkes farkında. Dolayısıyla, İngilizlerin Huawei seçimi, şirkete olan güvenlerini ortaya koyuyor.

İngiliz şirketler ayrıca daha önce 3G/4G ağında kullandıkları Ericsson ekipmanlarının çökmesi nedeniyle 3G ve 4G bağlantısını ayağa kaldırmakta büyük sorun yaşadıklarını hatırlıyorlar. Bu nedenle Huawei ekipmanlarını tercih ettiklerini de saklamıyorlar.

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