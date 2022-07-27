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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar? İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

26.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı dil öğrenmeye ve özellikle İngiliz edebiyatına ilgi duyanların tercih ettiği bir bölüm olan İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, üniversitelerin lisans programlarında yer alır. Kültürün taşıyıcısı olarak edebiyat aracılığıyla araştırmalar yapabilme imkanı sunan İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat programları İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Türk Edebiyatını inceleme donanımına sahip uzmanlar yetiştirir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar? İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı, Türk - Amerikan ve İngiliz Edebiyatını karşılaştırmalı olarak incelemek için üniversitelerde lisans programı olarak açılan yeni bir bölümdür. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar, kaç yıl eğitim alır? Bu bölümde okuyan öğrenciler 4 yıllık bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra iş hayatına atılabilir. Mezun olmayı başaran öğrenciler, filolog, tercüman ve okutman gibi görevler üstlenirler.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda eğitim öğretim programları içerisinde eğitmen olarak yer alabilirler. Eğitmenlik dışında edebi kaynakların tercümesi ve değerlendirilmesi gibi görev ve yetkiler de alabilirler. Ayrıca çeşitli kuruluşlarda yapabilecekleri işler arasında şu örnekler verilebilir;

  • Eğitim kurumlarında İngiliz dili ve edebiyatını öğretmek,
  • Ticaret kuruluşlarındaki anlaşma vb metinlerin Türkçeye tercümesini üstlenmek.
  • Film yapım şirketleri için, İngilizce seslendirilmiş metinlerin altyazılarını Türkçeye tercüme etmek.
  • Basın ve yayın sektöründe, gazete ve dergilerde İngilizce yazılmış metinleri Türkçeye tercüme etmek.
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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları iş imkanları

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunu olanlar, hem dil bilgilerinin kuvveti hem de edebiyat alanında elde ettikleri donanım sayesinde geniş bir istihdam imkanına sahiplerdir. İstihdam alanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir;

  • Edebiyat eleştirmeni
  • Okutman
  • Tercüman
  • Filolog
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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları nerelerde çalışır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları dil ve edebiyat bilgilerini hem ayrı ayrı hem bir arada kullanabilecekleri istihdam sahalarına sahiptir. Bu sahalardan bazıları;

  • Çeviri ve tercüme büroları,
  • Turizm işletmeleri (rehberlik birimi),
  • Kültür ve sanat vakıfları,
  • Basın ve Yayıncılık - Dergi ve gazeteler,
  • İthalat ve ihracat yapan şirketler,
  • Film yapım şirketleri

şeklinde sıralanabilir.

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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü nedir?

Dünya edebiyatı ve özellikle Türk - Amerikan - İngiliz edebiyatında kaleme alınmış yani yazılı eserleri incelemeyi hedefleyen, profesyonel karşılaştırma yapabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır. Farklı ulusların edebiyat anlayışlarını birbiriyle karşılaştırarak değerlendiren bölüm farklı kültürlerin yazın biçimine aktarımını öğrenmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat müfredatına sahip üniversitelerin 4 yıllık lisans yani 8 yarı dönemlik eğitim faaliyetini kapsıyor. İlgili üniversitelerin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ya da Edebiyat Fakültesi içinde yer alan bölümden, 4 yıllık lisans ve mezuniyet şartlarını tamamlayanlar diploma almaya hak kazanıyor.

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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü dersleri

Yazılı kaynakların temelinde farklı kültürlerin ve özellikle Türk, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının değerlendirildiği, yorumlandığı alanda dört yıllık lisans eğitimi boyunca seçmeli ve zorunlu olmak üzere çok sayıda dersler verilmektedir. Üniversitelerin kendi programlarına göre değişiklik gösterecek derslerin geneli şu şekilde sıralanabilir;

  • Türkçe - Anlatı ve Yazı
  • Sosyal Bilimler için Yazma Becerileri
  • Edebiyat ve Kültür
  • Romantik Şiir
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı
  • Gotik Edebiyat
  • Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi
  • İngiliz Tarihi
  • Kısa Hikaye
  • Edebiyat Kuramı ve Eleştirisine Giriş
  • Edebiyat ve Kültür Tercümeleri
  • İngiliz Edebiyatı (1800'e kadar)
  • Modern Türkiye Tarihi
  • Temel Akademik Yazı Teknikleri
  • Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri
  • Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı
  • Edebi Çalışmalara Giriş
  • Osmanlı Edebiyatı
  • Modern İngiliz Edebiyatı
  • Modern Türk Edebiyatı
  • Eleştirel Kuram Okumaları
  • Klasik Mitoloji
  • Edebi Çeviri
  • Roman Türünün Doğuşu

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunlarının kamuda iş olanakları

Kamu personeli olma şartlarını gerçekleştirebilen adaylar;

Eğitim,
Bankacılık,
Sağlık ve yayıncılık

gibi kurumlarda istihdam edilme olanağına sahiplerdir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunlarının özel sektörde iş olanakları

Özel kuruluşlarda da iş imkanına sahip olan İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları;

  • Eğitim,
  • Basın yayın,
  • Ticaret,
  • Araştırma kurumları

gibi alanlarda bilgi ve deneyimleri doğrultusunda iş bulabilirler.

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