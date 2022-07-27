İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar? İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı, Türk - Amerikan ve İngiliz Edebiyatını karşılaştırmalı olarak incelemek için üniversitelerde lisans programı olarak açılan yeni bir bölümdür. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar, kaç yıl eğitim alır? Bu bölümde okuyan öğrenciler 4 yıllık bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra iş hayatına atılabilir. Mezun olmayı başaran öğrenciler, filolog, tercüman ve okutman gibi görevler üstlenirler.
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda eğitim öğretim programları içerisinde eğitmen olarak yer alabilirler. Eğitmenlik dışında edebi kaynakların tercümesi ve değerlendirilmesi gibi görev ve yetkiler de alabilirler. Ayrıca çeşitli kuruluşlarda yapabilecekleri işler arasında şu örnekler verilebilir;
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunu olanlar, hem dil bilgilerinin kuvveti hem de edebiyat alanında elde ettikleri donanım sayesinde geniş bir istihdam imkanına sahiplerdir. İstihdam alanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir;
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları dil ve edebiyat bilgilerini hem ayrı ayrı hem bir arada kullanabilecekleri istihdam sahalarına sahiptir. Bu sahalardan bazıları;
şeklinde sıralanabilir.
Dünya edebiyatı ve özellikle Türk - Amerikan - İngiliz edebiyatında kaleme alınmış yani yazılı eserleri incelemeyi hedefleyen, profesyonel karşılaştırma yapabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır. Farklı ulusların edebiyat anlayışlarını birbiriyle karşılaştırarak değerlendiren bölüm farklı kültürlerin yazın biçimine aktarımını öğrenmektedir.
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat müfredatına sahip üniversitelerin 4 yıllık lisans yani 8 yarı dönemlik eğitim faaliyetini kapsıyor. İlgili üniversitelerin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ya da Edebiyat Fakültesi içinde yer alan bölümden, 4 yıllık lisans ve mezuniyet şartlarını tamamlayanlar diploma almaya hak kazanıyor.
Yazılı kaynakların temelinde farklı kültürlerin ve özellikle Türk, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının değerlendirildiği, yorumlandığı alanda dört yıllık lisans eğitimi boyunca seçmeli ve zorunlu olmak üzere çok sayıda dersler verilmektedir. Üniversitelerin kendi programlarına göre değişiklik gösterecek derslerin geneli şu şekilde sıralanabilir;
Kamu personeli olma şartlarını gerçekleştirebilen adaylar;
Eğitim,
Bankacılık,
Sağlık ve yayıncılık
gibi kurumlarda istihdam edilme olanağına sahiplerdir.
Özel kuruluşlarda da iş imkanına sahip olan İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları;
gibi alanlarda bilgi ve deneyimleri doğrultusunda iş bulabilirler.
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