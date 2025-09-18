İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona FIFA'ya seslendi! "İsrail'i futboldan men etme zamanı geldi...''

İngiliz futbolunun en bilinen simalarından olan Eric Cantona, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı FIFA'ya seslendi. Dünyaca ünlü isim İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddeti Ukrayna ile kıyasladı ve sert ifadelerde bulundu. İşte sözleri…

‘‘FUTBOLDAN MEN ETME ZAMANI GELDİ!’’

Eric Cantona, "İsrail'i futboldan men etme zamanı geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten 4 gün sonra cezalandırıldı. İsrail soykırıma başladığından beri 716 gün geçti ama onlar hâlâ futbolun bir parçası." dedi.