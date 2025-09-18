SPOR

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona FIFA'ya seslendi! "İsrail'i futboldan men etme zamanı geldi...''

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona, İsrail’in Filistine uyguladığı saldırılara sessiz kalmadı. Cantona’nın ‘‘İsrail'i futboldan men etme zamanı geldi’’ sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

İngiliz futbolunun en bilinen simalarından olan Eric Cantona, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı FIFA'ya seslendi. Dünyaca ünlü isim İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddeti Ukrayna ile kıyasladı ve sert ifadelerde bulundu. İşte sözleri…

‘‘FUTBOLDAN MEN ETME ZAMANI GELDİ!’’

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona FIFA ya seslendi! "İsrail i futboldan men etme zamanı geldi... 1

Eric Cantona, "İsrail'i futboldan men etme zamanı geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten 4 gün sonra cezalandırıldı. İsrail soykırıma başladığından beri 716 gün geçti ama onlar hâlâ futbolun bir parçası." dedi.

