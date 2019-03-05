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O havayolu şirketinde hosteslere makyaj yapma zorunluluğunu kalktı

BBC BBC
05.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, hosteslerin makyaj yapma zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

O havayolu şirketinde hosteslere makyaj yapma zorunluluğunu kalktı

Virgin yetkilileri, yeni kuralları sektör için "önemli bir değişiklik" olarak niteledi.

Virgin, kabin memurlarına üniformaları olan kırmızı dar eteğin yanında pantolon da verecek.

Uçuş sırasında makyajlı olmaları gerekmese de, makyaj yapan çalışanların ruj ve fondöten tercihlerinde belirlenen tonlara bağlı kalmaları istenecek.

'KENDİLERİNİ İSTEDİKLERİ GİBİ İFADE ETMELERİNİ İSTEDİK'

Virgin müşteri hizmetleri yöneticisi Mark Anderson, "Çalışanlar uçuş sırasında daha rahat edecek ve kendilerini istedikleri gibi ifade edebilecek" dedi.

Kabin çalışanı kadınlardan uçuşlar sırasında görünüşlerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.

Ancak kadın çalışanların makyaja ayırdıkları zaman ve emek mesaiden sayılmadığı gibi, makyaj maliyetlerini de ceplerinden karşılıyorlar.

Ryanair ve Easyjet gibi düşük maliyetli havayolu şirketlerinin kabin görevlileri bu konuda görece daha rahat olsa da, kurumsallaşmış uluslararası şirketlerin çoğunda hosteslerin makyaj konusunda belli kurallara riayet etmeleri zorunlu.

Ancak bazı şirketler kurallarını yumuşatma eğilimi gösteriyor.

Geçen hafta Katar Havayolları'nın CEO'su Akbar El Baker, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile işbirliği yaparak kadınların sektöre kazandırılması amacıyla verilecek ödüllere sponsor oldu.

Katar Havayolları daha önce hamile bir kabin görevlisini kovduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu. CEO El Baker'in "Sadece bir erkek benimle aynı işi yapabilir" açıklaması da tepkilere neden olmuştu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways de hosteslere makyaj zorunluluğu getiriyor.

Hosteslerden "en azından ruj ve allık sürmeleri, kaşlarını tarayıp düzeltmeleri ve gereken her yerde cilt lekelerini kapatmaları" isteniyor.

Şirket, 2016 yılında ise hosteslere pantolon yasağını kaldırmıştı.

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İngiliz VİRGİN ATLANTİC hostes MAKYAJ ZORUNLULUĞU

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