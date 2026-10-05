Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! WhatsApp'a giriş yapamayabilirsiniz

WhatsApp, eski işletim sistemi sürümlerini kullanan cihazlara yönelik yeni bir güvenlik önlemini devreye almaya başladı. Bu önlem kapsamında bazı iOS ve Android kullanıcıları, cihazlarının yazılımını güncellemeden WhatsApp hesaplarına giriş yapamayacak.

Söz konusu değişiklik sunucu tarafında uygulanıyor. Bu nedenle kullanıcıların yeni bir WhatsApp sürümü yüklemesi gerekmiyor. Ayrıca önlem, kullanılan WhatsApp sürümünden bağımsız olarak belirli hesaplarda aktif hâle getiriliyor.

İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMEDEN WHATSAPP'A GİRİŞ YAPILAMAYACAK

Güncel olmayan bir işletim sistemine sahip cihazdan WhatsApp'a giriş yapmaya çalışan kullanıcıların karşısına yeni bir uyarı ekranı çıkıyor. WhatsApp, kullanıcıdan cihaz ayarlarını açmasını ve mevcut en yeni güncellemeyi yüklemesini istiyor.

Güncelleme tamamlandıktan sonra kullanıcılar WhatsApp'ı yeniden açarak giriş işlemini gerçekleştirebiliyor. Uyarı ekranında ayrıca cihazda yüklü olan yazılım sürümünün nasıl kontrol edilebileceği de açıklanıyor.

WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle bu adımın atlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla uyarıyı alan kullanıcılar cihaz yazılımlarını güncellemeden hesaplarına giriş yapamıyor.

ESKİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

WhatsApp'ın aldığı kararın arkasında eski işletim sistemlerinde bulunan bilinen güvenlik açıkları yer alıyor. Saldırganlar, cihazlara zararlı yazılım yüklemek için güncel olmayan işletim sistemlerindeki bilinen açıkları arıyor.

Bir cihaza zararlı yazılım bulaştığında saldırgan, verileri WhatsApp tarafından şifrelenmeden önce ele geçirebiliyor. Uçtan uca şifreleme mesajları korusa da saldırganın cihaz üzerinde zaten ele geçirdiği içerikleri koruyamıyor.

Zararlı yazılım bulaşan bir cihazda yalnızca WhatsApp değil, cihazdaki tüm uygulamalar savunmasız hâle geliyor.

WHATSAPP'TA KRİTİK BİR GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Yeni uyarı, WhatsApp'ın kendisinde kritik bir güvenlik açığı bulunduğu anlamına gelmiyor. WhatsApp da diğer uygulamalar gibi çalıştığı işletim sisteminin sunduğu güvenlik güvencelerine bağımlı.

İşletim sistemi güncelliğini kaybettiğinde bu güvenceler de zayıflıyor veya ortadan kalkıyor. WhatsApp da bu önlemle eski işletim sistemine sahip cihazlarda giriş işlemini durdurarak bu bağımlılığı açık hâle getiriyor.

WHATSAPP GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

WhatsApp daha önce resmi olmayan WhatsApp Web istemcilerini kullananlara yönelik bir uyarı üzerinde çalışmıştı. Beta sürümünde test edilen ve Bağlı cihazlar ekranında görünen bu uyarı, kullanıcılardan resmî istemciye geçmelerini istiyor.

Bu uyarı, WhatsApp'ın İtalya'da cihazları uygulamanın sahte bir sürümü üzerinden ele geçirilen yaklaşık 200 kullanıcıyı bilgilendirmesinin ardından gelmişti.

WhatsApp ayrıca şüpheli mesajları cihaz üzerinde tespit etmeyi amaçlayan Scam Alert özelliği ve belirli sohbetleri yalnızca ana cihazla sınırlandırmaya yönelik kısıtlı sohbetler üzerinde çalıştı.

İşletim sistemini güncelleme zorunluluğu da uygulamayı daha güvenli hâle getiren yeni bir katman olarak öne çıkıyor.

WhatsApp, bu güvenlik önlemini güncel olmayan yazılıma sahip cihazlardaki hesaplara otomatik olarak uyguluyor. Uyarı belirli iOS ve Android kullanıcılarının karşısına çıkabiliyor. WhatsApp, giriş engelinin hangi sürümlerde devreye girdiğini ise açıklamadı.

Kaynak: WABetaInfo