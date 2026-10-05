Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tartı kıran ikili! Ateş ve Paşa Guinness'e hazırlanıyor: Biri 1750 diğeri 1450 kilo

İçerik devam ediyor

Eskişehir'de bin 750 kilo olan Ateş ve bin 450 kilo olan Paşa isimli 2 dananın sahipleri, Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Koçaş Mahallesi'nde hayvancılık yapan Onur Ünalan ve ailesi tarafından yetiştirilen 2 dana, çok yüksek kilo değerlerine ulaştı. Kaliteli yemler ve yonca ile beslenen danalara Ünalan ailesi gözü gibi baktı. İlerleyen zamanlarda satılması planlanan Ateş isimli dananın 400 bin TL, Paşa isimli dananın 350 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

Tartı kıran ikili! Ateş ve Paşa Guinness e hazırlanıyor: Biri 1750 diğeri 1450 kilo 1

"GÜNDE 20-30 KİLO YEM YİYORLAR"

Hayvancı Onur Ünalan, "Ateş'i alalı 2 ay oldu. Paşa'mızın yanına arkadaş oldu. Aldığımızda bin 650 kiloydu, şu anda bin 750. Paşa ise, ilk aldığımız zamanlarda hastaydı. Bir ay boyunca tedavi yaptık. Danamız şu anda canlı bin 450 kilo. Yaklaşık 6 ayda bin 450 kilo oldu. Hayvanlarımıza özenle bakıyoruz ve günde 20-30 kilo yem yiyorlar" dedi.

Tartı kıran ikili! Ateş ve Paşa Guinness e hazırlanıyor: Biri 1750 diğeri 1450 kilo 2

Ünalan ailesi, nadir görülen ve uluslararası rekorlarla yarışabilecek ağırlığa ulaşan hayvanları için Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapmayı planlıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkede oyunculara yönelik elektrik tarifesi! O ülkede oyunculara yönelik elektrik tarifesi!
Film karakterine dönüşmek için burnunu aldırıp, dilini kestiFilm karakterine dönüşmek için burnunu aldırıp, dilini kesti

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Guiness Rekorlar Kitabı dana kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Otomobil pazarında tablo değişti!

Otomobil pazarında tablo değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.