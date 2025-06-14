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İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Zehirlenip hayatını kaybetti kalbi kayboldu... Birbirinden inanılmaz detaylar

Tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz Beth Martin, gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Ancak cenazesi ülkesine döndüğünde ailesi büyük bir şok yaşadı. Beth’in kalbi vücudunda değildi. Aileye haber verilmeden çıkarılan kalbin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Zehirlenip hayatını kaybetti kalbi kayboldu... Birbirinden inanılmaz detaylar
Çiğdem Sevinç

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 28 yaşındaki Beth Martin, ailesiyle birlikte tatil için Nisan ayında Türkiye’ye geldi. Ancak İstanbul’a indikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

HEM KALP KAYBOLDU HEM ÖDEME ALINDI

Beth'in eşi Luke Martin, eşinin kalp sorunu yaşadığını ve hastanede yoğun bakıma alındığını söyledi. Ayrıca Luke, eşine yapılacak tarama testi için de hastanenin kendisinden 2.500 sterlin ödeme talep ettiğini söyledi. Doktorlar, bir süre sonra Beth’in öldüğünü bildirdi. Ancak Beth’in ailesi, cenazesi İngiltere’ye götürüldükten sonra büyük bir şok yaşadı.

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KALBİ VÜCUDUNDA DEĞİLDİ

Yapılan otopside, genç kadının kalbinin vücudunda olmadığı fark edildi. Beth’in kalbinin ailesinden izin alınmadan çıkarıldığı ortaya çıktı. Kalbin şu anda tam olarak nerede olduğu bilinmiyor.

DOKULAR VAR ANCAK KALP ORTADA YOK

Türk basınında çıkan haberlere göre, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda Beth’in ölüm nedeni "gıda zehirlenmesi" olarak açıklandı. Raporda ayrıca kalp üzerinde inceleme yapıldığı ve alınan doku örneklerinin İngiliz yetkililere teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kalp‎
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