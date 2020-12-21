İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!

İngiltere’de Noel ruhunun hakim olmaya başlamasıyla beraber kraliyet ailesi geleneksel yapısını bir kez daha devreye soktu. William ve Kate’in çocuklarıyla beraber paylaştığı Noel kutlamasından sonra Prens Charles ve eşi Camila da bir mesaj yayınladı. Gözler bu sefer de diğer kraliyet gelini Meghan’a çevrildi. Entrika yumağı Hollywood filmlerini gölgede bırakacak İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kurallarını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz... OBJEKTİFLERE POZ VERİRKEN ÇENENİN DURUŞU Kraliyet ailesi bir arada poz verme işinde oldukça istekli ve meraklı. Özellikle özel günlerde bir araya gelen üyeler verdikleri aile pozunda kraliçenin belirlediği kurallara uymak zorunda. Bu kuralların en belirgini ise poz verirken çenenin yere paralel olmasıdır. ÇAY VE KAHVE İÇERKEN DİKKAT Kraliyet ailesine mensup olan üyeler çay ya da kahve içerken de nezaketi elden bırakmama mecburiyetindeler. Özellikle fincan tutarken parmakların duruşu oldukça önemli. Fincan kulpundan baş ve işaret parmağıyla tutuluyor ve orta parmak da fincanı desteklemek adına alt kısmında bulunduruluyor.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAK YASAK Kraliyet ailesine mensup olan kadınlar oturmalarına da dikkat etmek zorunda. Bacak bacak üzerine atmak bu aile geleneği içinde hoş karşılanmıyor. Kraliyet kadınları bacakları ayak bileğinden ya da dizden birbirine bitişik şekilde çapraz olarak oturabiliyor. HER ŞEYİ YİYEMEZSİNİZ Kraliyet ailesine mensup olsanız bile canınızın çektiği her şeyi yeme hakkına sahip değilsiniz. Patates, pilav, makarna, kabuklu deniz ürünleri ve sarımsak yiyemezsiniz. Kraliçe nefret ettiği için bu yiyecekleri yasaklamıştır. Deniz ürünlerine getirilen yasağın nedeni ise gıda zehirlenmelerini ve alerjik reaksiyonları önlemek olarak açıklanmıştır. BİRLİKTE SEYAHAT ETME YASAĞI Taht varislerinin aynı uçakta seyahat etmeleri kesinlikle yasak. Cambridge Dükü William ve Prens George bu kuralı şimdilik bozsalar da, minik prens 11. yaşını kutladığında artık babasıyla birlikte uçamayacak. KRALİÇENİN ETRAFINDA DÖNEN BİR DÜNYA Kraliçe yemeğe başlamadan önce yemek yiyemezsiniz hatta o uyumadan uyuyamazsınız. Yemek süresini kraliçe belirler ve o yemeğini bitirdikten sonra diğer aile üyeleri de sofradan kalkmak zorundadır. Kraliçe ile selamlaşırken ailenin erkek üyeleri başlarını ölçülü bir şekilde yere eğmek zorundadır. Kadınların da belirli bir açıdan dizlerini kırarak reverans yapması gerekiyor.

KIYAFET SEÇİMLERİNDE ÖLÇÜ ESAS Kraliçe her zaman parlak ve dikkat çekici renklerde giyinmeli, çünkü onun kalabalık içinde herkesten ayırt edilebilir görünmesi gerekiyor. Dğer aile üyeleri ise kıyafetlerinde aşırı dekolte ve yırtmaç gibi detaylara yer veremiyor. Kraliyet üyelerinin dolgu topuk giymesi de yasak. KOYU RENK OJE YASAKLI LİSTESİNDE Kraliçe bu konuda çok takıntılı olduğu için saraydaki kadınları da yönlendiriyor. Kraliyet ailesindeki tüm kadınlar kısa ve doğal tırnak rengine yakın ojeli tırnaklar kullanmak zorunda. Kraliçe'nin 28 yıldır sadece Essie'nin Ballet Slippers ojesini kullandığını da belirtelim. SOSYAL MEDYA HESAPLARI OLAMAZ Kraliyet ailesine mensup kişiler sosyal medyanın herhangi bir platformunu kullanamıyorlar. Prens Harry ile evlendikten sonra bu kurala uyarak Meghan Markle, 2 milyon takipçili Instagram, 350.000 takipçili Twitter ve 800.000 beğenili Facebook hesabını kapatmak zorunda kalmıştı. Kraliyet ailesi üyeleri yalnızca Kensington Sarayı’nın resmi hesabını kullanabiliyorlar. Hatta aile üyelerinin selfie (öz çekim) çekilerek paylaşmaları da tamamen yasaktır.

EL ÇANTASI KRALİÇENİN ÖZEL SİNYALİ Kraliçenin sürekli yanında taşıdığı el çantası, yani cüzdanı önemli bir iletişim aracı. Karşı taraf için bir sinyal. Eğer kraliçe bir yemek esnasında el çantasını masaya koyduysa, bilin ki bu yemek uzun sürmeyecek. Sohbet esnasında el çantasını sol elinden sağ eline alıyorsa, son sözünü söyleyeceğinden emin olabilirsiniz. SAÇ YA DA ŞAPKA ARASINDA ÖNEMLİ SEÇİM Kraliyet kadınlarının gün içerisinde takmak zorunda oldukları iki aksesuar bulunuyor. Akşam altıya kadar şapkayla, sonrasındaysa taç ile dolaşmalılar. ŞORT KURALI Kıyafet kuralları kraliyet ailesinin erkekleri için biraz daha sert işliyor. Erkek çocuklar, yaz kış fark etmeksizin, sekiz yaşına kadar şort giymek zorundalar. Onlara göre mantıklı açıklaması şu: Şort çocukluğu, pantolon ise erkekliği simgeler. SIRALAMA HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR Kraliçenin eşi dahi olsanız, kraliçeyle yan yana yürüyemezsiniz. Kraliçeyi her zaman iki adım geriden takip etmekle yükümlüsünüz. Bir yere girerken, bir yerden ayrılırken, fotoğraf çektirirken, oturup kalkarken bile sıralamalar var. Elbette öncelik daima kraliçenin, ancak sıranızı bilmek ve uygulamak durumundasınız.

EL ELE TUTUŞMAKTAN KAÇINILMALI Kraliyet üyeleri halkla iç içe oldukları anlarda daha resmi davranmak zorundadır. Çiftlerin el ele tutuşması kraliyet kuralları çerçevesinde hoş karşılanmaz. Prens Harry ve Meghan Markle kuralları çiğneyip nişan anonsunda el ele tutuşsa da genellikle bu davranıştan kaçınılıyor. MERSİN ÇİÇEKSİZ GELİN BUKETİ OLMAZ Kraliçe Victoria'dan beri her gelinde süren bu gelenek, çiçeğin aşkı ve evliliği simgelemesinden ötürü. Buket çiçekleri de Kraliçe Victoria'nın 170 yıllık bahçesinden geliyor. HEDİYE GERİ ÇEVRİLMEZ Kraliyet üyeleri kendisine gelen her hediyeyi kabul etmek zorundadır. Hediyenin reddedilmemesi kraliyetin katı kurallarından bir tanesidir. DOKUNMAMANIN DA SINIRLARI VAR Halkla yakın iletişim kurma ve daha sempatik görünme kaygısıyla son yıllarda biraz aşılmış olsa da, mümkün olduğunca asil olmayanlara dokunmamak, imza vermemek ve fotoğraf çektirmemek birer kural. EN İYİ İLETİŞİM ŞEKLİ EL SALLAMAK Kraliyet ailesine mensup bir üyenin yaşı kaç olursa olsun el sallama zorunluluğu bulunuyor. Özellikle resmi gezilerde ve etkinliklerde bütün aile üyeleri halkı el sallayarak selamlıyor. Kraliyet ailesi çocuklarının daha küçücük yaşlardan itibaren kibarca konuşması ve çevredekilerle aynı şekilde iletişime geçmesi gerekiyor.