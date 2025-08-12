Mynet Trend

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en popüler ismi açıklandı!

12.08.2025 09:53
İngiliz halkının gözünde kraliyet ailesinin tahtı, sandığımızdan farklı bir isimde. YouGov anketine göre, popülaritesini insani yönüyle de artıran Prens William, eşi Catherine Middleton'ı ve diğer aile üyelerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Vaktiyle prens ve prenseslerin modasının geçeceğini düşünenler, bugün gelinen noktada yanıldıklarını anlıyor olmalı. Zira YouGov’un yeni anketi, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin hâlâ halk gönlünde mühim bir yer edindiğini gösteriyor. Lâkin zirvede beklenen isim değil, Galler Prensi William var. Britanyalıların yüzde 74’ü ona “olumlu” bakıyor. Kanaatimce bu oran, yalnızca resmî vazifeleriyle alakalı değil aynı zamanda sakin mizacını ve insana güven veren bir duruşunun bir sonucu.

Kate Sadece Bir Tık Geride

Doğrusu, kraliçe adayı Catherine’in listenin başını çekmesini beklerdim. Zarafeti, vakar sahibi duruşu, aile imajındaki sarsılmazlığıyla adeta halkın gönlünde sağlam bir yer edinmişti. Ne var ki, William’ı yalnızca üç puan farkla yani yüzde 71 oranla takip edebildi. Bu fark, iki isim arasındaki sevgi yarışı için neredeyse “başa baş” demek. Üstelik Kate Middleton, son dönemde sağlık meseleleriyle uğraşmasına rağmen tebessümünü eksik etmedi; her nadir görünüşünde halkına hem teselli hem de umut verdi.

Prenses Anne: ‘En Çok Çalışan Üye’

Üçüncü sırada, yıllardır “en çok çalışan kraliyet üyesi” unvanını kimselere bırakmayan Prenses Anne var. Kral III. Charles’ın zorlu sağlık sürecinde gösterdiği sadakat ve mesai dolu takvimi, halkın ona duyduğu saygıyı artırmış. Yüzde 70’lik onay, İngilizlerin çalışkanlığı ve vazifeye sadakati ödüllendirdiğinin açık delili.

Kral III. Charles ve Genel Onay Tablosu

Kral III. Charles, yüzde 59’luk oranla halkın çoğundan hâlâ onay alıyor. Kraliyet Ailesi’nin itibar oranı ise yüzde 62 civarında. Bu da monarşinin, kimi eleştirilere rağmen, toplum nezdinde hâlâ sembolik bir çatı olarak benimsendiğini gösteriyor.

Listenin Alt Sıralarında: Harry, Meghan ve Andrew

Ve işte geldik meselenin çetrefilli kısmına… Prens Harry, yalnızca yüzde 28’lik bir destek oranıyla listede aşağılarda. Bir vakitler “asi prens” lakabıyla sempati toplayan Harry, Amerika’ya yerleşmesi, kraliyet protokolüne meydan okuyan sözleri ve aileyle yaşadığı kırgınlıklar neticesinde halk ile arasında mesafe yaratmış görünüyor.

Meghan Markle’ın durumu ise daha düşündürücü… Onay oranı yüzde 20’ye kadar gerilemiş. İngiliz basınıyla bitmeyen kavgaları, protokol kurallarına karşı gelişi güzel tavırları ve aile içi gerginliklerde üstlendiği rol, kamuoyunda ona dair olumsuz bir çerçeve çizmiş.

Prens Andrew ise malum skandalların gölgesinden çıkamıyor. Halk nezdinde bir “af” ihtimali neredeyse hayal.

Prens William’ın yükselen popülaritesi, yalnızca hanedana mensup olmasından kaynaklanmıyor. Babası ve eşinin sağlıklarıyla imtihanları sırasında üstlendiği ağır sorumluluk, sergilediği hem güçlü hem de hüzünlü hâli onu halk gözünde “ulaşılabilir” bir figüre dönüştürdü.

