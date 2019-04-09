İngiliz kuaför, evsiz insanlara bedava hizmet veriyor!

İyi insanların olduğuna dair içimizdeki umudu yeşertecek bir haber daha! İngiliz kuaför Joshua Coombes, tüm meslektaşları gibi aynı şeyi yapıyor: saçları ve sakalları kesiyor. Joshua'yı diğer meslektaşlarından ayıran ise sıradışı müşterileri: saç kesimi için para ödemeyen evsiz insanlar. Joshua, dezavantajlı insanlara ikinci bir şans vermek istediğini, görünüşündeki değişikliklerin içsel değişikliklere neden olabileceğine inandığını söylüyor ve bu işine evsiz insanlara umut dağıtarak devam ediyor.
İşte kuaför Joshua'nın dokunduğu hayatlar...
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