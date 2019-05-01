İngiliz turistin gözdesi Türkiye

Turizm şirketinin yayımladığı tatil raporunda, İngiltere’den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payının bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artış göstererek yüzde 47 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye’nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, “Türkiye, bu değişimden en fazla faydalanan ülke. Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan’ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu.” değerlendirmesine yer verildi.

Thomas Cook’un raporunda, Türkiye’nin, şirketin uçuş rezervasyonlarında yüzde 25’lik paya sahip olduğu, “Türkiye, AB dışında olmasından kaynaklı çekiciliğinin yanı sıra, paranın karşılığında sunulan değer, seçenek çeşitliliği, kumsalları, tuz gölleri, antik kalıntıları ile 2019 yılında turizm gözde noktası olma pozisyonunu sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, İngiliz turistin 2019 yılında en çok tercih ettiği ülkelerin sırasıyla İspanya, Türkiye, Yunanistan ve ABD olduğu belirtildi.