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  4. İngiliz TV yıldızı Instagram'dan ahlaksız teklifler aldığını açıkladı!

İngiliz TV yıldızı Instagram'dan ahlaksız teklifler aldığını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programının güzel yıldızı Tyne-Lexy Clarson, Instagram üzerinden para karşılığı seks teklifleri aldığını açıkladı.

İngiliz TV yıldızı Instagram'dan ahlaksız teklifler aldığını açıkladı!

BBC’nin yaptığı araştırmayla ortaya çıkan olayda, Instagram’da yüz binlerce takipçisi olan güzel kadınların para karşılığında seks teklifi aldığı hatta bazen günü birlik Dubai seyahati bile teklif edildiği belirtildi.

Bu tekliflere maruz kalanlardan biri olan Clarson da 19 yaşından beri bu şekilde tekliflerle karşılaştığını açıkladı.

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Clarson, gelen ilk teklifin yaklaşık 20 bin sterlin civarında olduğunu belirtirken bu ücretin 50 bin sterlin karşılığında Dubai’de 5 geceye kadar çıktığını söyledi.

Teklifleri reddettiğini belirten Clarson, bu tekliflerin her yaştan genç kıza yapıldığını ve bazılarının paranın cazibesine kapılıp teklifleri kabul edebileceğini belirtti.

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"100 BİN STERLİN TEKLİF EDİLDİ"

Bir diğer TV yıldızı Rosie Williams ise aynı şekilde 100 bin sterline kadar teklifler aldığını belirterek Dubia’deki bir adamın kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

BBC’deki habere göre, yine aynı TV şovlarına katılan ismini açıklamak istemeyen bir kişi Instagram üzerinden yapılan teklifi kabul ederek finansal sorunlarını aştığını kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tyne-Lexy Clarson, instagram,

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