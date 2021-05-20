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İngiltere'de yılın futbolcusu: Ruben Dias!

20.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester Cityli Ruben Dias, İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İngiltere'de yılın futbolcusu: Ruben Dias!

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin stoperi Ruben Dias'ı yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 700'e yakın gazetecinin katıldığı oylamada takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile Tottenhamlı Harry Kane'i geride bırakarak 2021 yılının futbolcusu seçildi.

Ruben Dias, 2020'nin eylül ayında 68 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'dan Manchester City'ye transfer olmuştu.

Portekizli savunmacı, İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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