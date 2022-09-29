İngiltere Kralı Charles kahvaltıda ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles'ın en sevdiği kahvaltı yemeği ortaya çıktı. Güçlü ve besleyici olarak yoğun bir kahvaltı, gününüzde büyük fark yaratabilir.

Asil olsun ya da olmasın, gün boyunca enerjik kalmak için günün başlangıcında kendinizi en iyi öğünlerle ayarlamak hepimiz için önemlidir.

Yıllar geçtikçe, Kral Charles sağlıklı kalmak için diyetini değiştirdiğini ve aynı zamanda karbon ayak izini azalttığını söyledi. Bilinen bir çevreci olarak bitki bazlı yemeklerden hoşlanır ve et ve balık tüketiminin bilincinde olduğu söylenir.

KRAL CHARLES NE YİYOR?

Kral Charles güne bir fincan Darjeeling çayı ile başlar. Darjeeling çayı aynı zamanda Hindistan çayı olarak bilinir. Hindistan çayı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kral Charles’ın Darjeeling'in sütlü ve ballı çayı, ev yapımı ekmek ve keten tohumundan oluşan geç kahvaltı yaptığı biliniyor. Lif oranı yüksek dengeli bir kahvaltı için taze meyve ve meyve suyu ekliyor.

DARJEELING ÇAYI NEDİR? (HİNDİSTAN ÇAYI)

İçeriğinde diğer siyah çay çeşitleri gibi kafein bulunmaktadır. İçerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini destekler. Böylece kabızlık gibi sorunların da önüne geçmektedir. Metabolizma üzerindeki olumlu etkisi sayesinde zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Charles'ın kahvaltı seçenekleri, dengeli bir diyetin parçası olarak kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek protein açısından yüksek olduğu belirtiliyor.



