Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e sıradışı cenaze töreni! Wayne Lineker’ın İbiza’daki anma töreni sosyal medyayı salladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e sıradışı cenaze töreni! Wayne Lineker’ın İbiza’daki anma töreni sosyal medyayı salladı

12.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybettiği haberi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kraliçe’nin ardından ise İngiltere tahtının yeni sahibi oğlu Galler Prensi 3. Charles’in oldu. Kraliçe’nin ölüm haberi İngiltere halkını yasa boğarken ünlü futbolcu Gary Lineker’ın kardeşi Wayne Lineker, İbiza’da ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü tüm dünyada manşetlere çıkmıştı. Ünlü futbolcu Gary Lineker’in kardeşi ve gece hayatının önemli isimlerinden biri olan Wayne Lineker, Kraliçe’nin vefatının ardından İspanya’nın İbiza Adası’nda yaptığı özel konseptli partiyle sosyal medyada gündem oldu. Lineker tarafından paylaşılan görüntülerde Kraliçe’ye özel bir cenaze töreni düzenleyen isim Kral Muhafız alayını andırmak için kırmızı ve siyah bikinili, uzun postlu miğferli bir dizi kadının bir klibini paylaştı. Görüntüler, plaj kulübünde askeri senkronizasyonda yürüyen kadınları gösterdi.

KISA SÜREDE SİLDİ

2

Wayne’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çektikten sonra kısa sürede yayından kaldırıldı. Wayne’in düzenlediği parti, “İngiltere’deki olayı konuşmadan bugünü geride bırakamazdık. İngiliz, İrlandalı, İskoç, İtalyan, İspanyol fark etmez, dünyanın neresinde olursanız olun, bence bu dünyada yaşamış en büyük ikonik kadınlardan biri gezegenimizi terk etti. Hep beraber ikinci Kraliçe Elizabeth için saygı duyalım” sözleriyle başladı.

Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açınSır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açın

ABİSİ TWEET PAYLAŞTI AMA...

3

Wayne’in abisi Gary Kraliçe’nin 96 yaşında öldüğünün açıklanmasından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Wayne’in tepki çeken cenaze törenine değinmeyen Gary, “Çok üzücü bir gün. Majesteleri Kraliçe öldü. Ülkesine haysiyet, sadakat ve zarafetle hizmet eden gerçekten olağanüstü bir kadın. Çoğumuzun hayatında her zaman rahatlatıcı bir hediye. Huzur içinde yat Majesteleri” notunu ekledi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi varKraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...
Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemdeKraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde
Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere kraliçe 2. elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup

Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup

İlginizi Çekebilir

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.