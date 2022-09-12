İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e sıradışı cenaze töreni! Wayne Lineker’ın İbiza’daki anma töreni sosyal medyayı salladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü tüm dünyada manşetlere çıkmıştı. Ünlü futbolcu Gary Lineker’in kardeşi ve gece hayatının önemli isimlerinden biri olan Wayne Lineker, Kraliçe’nin vefatının ardından İspanya’nın İbiza Adası’nda yaptığı özel konseptli partiyle sosyal medyada gündem oldu. Lineker tarafından paylaşılan görüntülerde Kraliçe’ye özel bir cenaze töreni düzenleyen isim Kral Muhafız alayını andırmak için kırmızı ve siyah bikinili, uzun postlu miğferli bir dizi kadının bir klibini paylaştı. Görüntüler, plaj kulübünde askeri senkronizasyonda yürüyen kadınları gösterdi.

KISA SÜREDE SİLDİ

Wayne’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çektikten sonra kısa sürede yayından kaldırıldı. Wayne’in düzenlediği parti, “İngiltere’deki olayı konuşmadan bugünü geride bırakamazdık. İngiliz, İrlandalı, İskoç, İtalyan, İspanyol fark etmez, dünyanın neresinde olursanız olun, bence bu dünyada yaşamış en büyük ikonik kadınlardan biri gezegenimizi terk etti. Hep beraber ikinci Kraliçe Elizabeth için saygı duyalım” sözleriyle başladı.

ABİSİ TWEET PAYLAŞTI AMA...

Wayne’in abisi Gary Kraliçe’nin 96 yaşında öldüğünün açıklanmasından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Wayne’in tepki çeken cenaze törenine değinmeyen Gary, “Çok üzücü bir gün. Majesteleri Kraliçe öldü. Ülkesine haysiyet, sadakat ve zarafetle hizmet eden gerçekten olağanüstü bir kadın. Çoğumuzun hayatında her zaman rahatlatıcı bir hediye. Huzur içinde yat Majesteleri” notunu ekledi.



