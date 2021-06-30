İngiltere nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun atası olarak kabul ediliyor! İngiltere soyunun atası: Cheddar Man

Dünyada pek çok farklı millet ve ırk mevcuttur. Büyük Britanya’da 1903 yılında bulunan bütün halindeki en eski insan iskeleti bilimsel bir gerçekliği ortaya çıkarttı. İskelet üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler, Cheddar Man ismini verdikleri kemiklerden aldıkları tozlarla İngiliz halkının koyu tene sahip olma olasılığının %76 olduğunu kanıtladı. Yapılan çalışmalara göre İngilizler sonradan beyaz tenli oldu.

İngiltere’de 1903 yılında Somerset şehrinde Cheddar Vadisi yakınlarında bir mağarada 9 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir iskelet bulundu. İskelete bulunduğu bölgenin adı verildi ve uzun yıllar boyunca ‘Cheddar Man’ ismiyle anıldı. Taş Devri’nin orta kesimi olan Mezolitik dönemde yaşadığı ve yirmili yaşlarda öldüğü tahmin edilen iskelet üzerindeki çalışmalar yoğunlaştı. Doğal Tarih Müzesi ve Universtiy College London araştırmacının yaptığı DNA analizinde, Cheddar Man’in koyu renk tene, kıvırcık saçlara ve renkli gözlere sahip olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda çalışmalar Avrupa’dan göç eden ve avcı-toplayıcı olarak bilinen bir toplulukla bağlantılı olduğunu çıkarttı.

Günümüzde İngiltere nüfusunun ise yaklaşık %10’u Cheddar Man ile bağlantılı. Hatta, iskeletin bulunduğu bölgede yaşayan kişilerden rastgele olarak 20 kişi seçildi ve bu kişilerin DNA’ları Cheddar Man’in DNA’sı ile karşılaştırıldı. Mağaranın 1 kilometre yakınında yaşayan bir tarih öğretmeninin akrabası olduğu bilgisine ulaşıldı. Adrian Targett ve Cheedar Man arasındaki bağlantı, dünyanın en eski akrabalığı oldu.



