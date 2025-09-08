Mynet Trend

İngiltere Parlamentosu’nda skandal: Telefonla 'cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardı

İngiltere Parlamentosu’nda, haftalık 'Başbakan’a Sorular' oturumu öncesi yapılan güvenlik aramasında bir skandal önlendi. Cinsel içerikli sesler çalmak üzere yerleştirilen cihaz bulundu. Bir süreliğine turistlerin girişi yasaklandı.

İngiltere Parlamentosu’nda skandal: Telefonla 'cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardı

İngiltere’de Avam Kamarası’nda gizlenmiş bir telefon, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.25’te yapılan rutin arama sırasında bulunan cihazın “kasıtlı olarak yerleştirildiği" açıklandı.

İngiltere Parlamentosu’nda skandal: Telefonla cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardı 1

Cihazın iki taraflı bantla ön sıralardaki bir masanın altına yapıştırıldığı, ancak zamanla düşerek fark edildiği öğrenildi. Telefonun, odadan çıkarıldıktan sonra yüksek sesle cinsel içerikli sesler yaydığı bildirildi.

TURİST GİRİŞİ DURDURULDU

Sky News’in aktardığına göre olay sonrası hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası’na turist girişleri “ikinci bir duyuruya kadar” askıya alındı.

İngiltere Parlamentosu’nda skandal: Telefonla cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardı 2

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü, güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Parlamento halka açık bir binadır ve her hafta binlerce ziyaretçi kabul edilmektedir. Güvenliği sağlamak için sıkı kontroller yapılmakta ve rutin aramalar gerçekleştirilmektedir. 3 Eylül’de Avam Kamarası’ndan bir cep telefonu çıkarılmıştır. Bu da mevcut güvenlik önlemlerimizin etkinliğini göstermektedir.”

İngiltere
