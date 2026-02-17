10 saniyelik videolarla milyonlar kazandılar! Hem takipçi hem para yağdı

Sadece 10 saniyelik bir TikTok videosu… Ve hayat tamamen değişiyor. İngiltere’de sıradan bir lise öğrencisiyken diş tellerini çıkardığı anı paylaşan Lola Clark, bugün milyonluk anlaşmalara imza atan bir fenomene dönüştü. Sosyal medya artık gençler için sadece eğlence değil, dev bir para makinesi.

10 SANİYELİK VİDEO 120 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Batı Londralı Lola Clark (kullanıcı adı @scoobiezoobie), birkaç yıl önce annesinin arabasında çektiği basit bir TikTok videosuyla viral oldu. Video 120 milyondan fazla izlendi, 12 milyon beğeni aldı.

Bugün 4,5 milyon TikTok, 350 bin Instagram takipçisi olan 21 yaşındaki Clark; Gucci, Stella McCartney, Coach ve Charlotte Tilbury gibi dev markalarla çalışıyor. Aynı zamanda Central Saint Martins’te eğitim görüyor, ilk evini satın aldı ve arkadaşlarını tatile götürebilecek maddi güce ulaştı.

BELEDİYEDEN MİLYONERLİĞE

Benzer bir başarı hikâyesi de makyaj fenomeni P Louise adıyla bilinen Paige Louise Williams’a ait. Greater Manchester’daki Droylsden’da belediye konutunda büyüyen Williams, 14 yaşında okulu bıraktıktan sonra büyükannesinden 20 bin sterlin borç alarak kendi kozmetik markasını kurdu.

Bugün milyonlarca takipçisi bulunan Williams, tek bir 12 saatlik TikTok canlı yayınında 1,5 milyon sterlinden fazla satış yaptı. Servetinin 100 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor.

LOVE ISLAND’DAN MODA İMPARATORLUĞUNA

Sosyal medya şöhretinin en bilinen örneklerinden biri de Love Island çıkışlı Molly-Mae Hague. Manchesterlı fenomen, 8,5 milyon Instagram ve 4,5 milyon TikTok takipçisiyle dev bir kitleye hitap ediyor.

Kendi giyim markasını kuran Hague, sıradan bir satış danışmanıyken bugün reality şovu ve moda markasıyla çok kazanan genç girişimciler arasında gösteriliyor.

FUTBOL YOUTUBER’I YARIŞMA KAZANDI

Sosyal medya yıldızlarının etkisi televizyona da taşmış durumda. Manchesterlı futbol içerik üreticisi Morgan Burtwistle, bilinen adıyla Angryginge, geniş takipçi kitlesinin desteğiyle geçen yıl I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! yarışmasını kazandı.

YENİ NESİL ŞÖHRET

Uzmanlara göre sosyal medya, geleneksel televizyon ve magazin dünyasından bağımsız yeni bir ünlü sınıfı yarattı. Bu isimler ne “torpilli” ne de sektörel bağlantılara sahip. Çoğu sıradan gençlerken, içerik üretimi sayesinde kendi ekonomilerini kurdu.

İngiltere’de son verilere göre 30 yaş altı 1000’den fazla kişi geçtiğimiz yıl 1 milyon sterlinden fazla kazanç elde etti. Bu rakamın önemli bölümünü sosyal medya fenomenleri oluşturuyor.