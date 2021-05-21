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İngiltere televizyonunda ilginç olay! Doktorlar şaşkına döndü

21.05.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme uçlarına göğüs püskülü takmayı seven Monica, deforme olan göğsünü tedavi ettirmek için İngiltere'nin çok izlenen reality şov programı 'Botched'a katıldı.

İngiltere televizyonunda ilginç olay! Doktorlar şaşkına döndü

California'da yaşayan Monica, ilk meme estetiğini 19 yaşında yaptırdı. Meme ucu püskülü takmayı seven genç kadın, bugüne kadar yaptırdığı estetiklere 100 bin dolar harcadı.

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Her defasında göğsünü daha da büyüten genç kadının, estetik operasyonları ve meme ucu püskülü takmanın ardından, göğüsleri ve meme ucu deforme oldu.

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Meme uçlarının asimetrik olduğunu açıklayan Monica, 'Yarı Çinli yarı İtalyanım. Tıpkı oyuncak bebek gibi görünüyorum.' programın doktorlarına muayene için gitti.
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Doktorun karşısına meme ucu püskülüyle çıkan Monica, doktorları şaşkına çevirdi.

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Problemin düzeltilmesi için iki seçenek sunulan Monica, göğüslerini küçültmeye yanaşmayınca programda gergin anlar yaşandı.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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